Baleares envía avisos ES-Alert y moviliza a la UME ante las lluvias intensas de la dana Adam

Las fuertes lluvias de la dana Adam han llevado este domingo a la Aemet a activar el aviso rojo en Ibiza y Formentera, con previsiones de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora. El temporal ha provocado inundaciones y cortes de carreteras, mientras los servicios de emergencias se preparan para nuevas tormentas. Aunque el aviso meteorológico en las Pitiusas ha pasado posteriormente a naranja, la acumulación de precipitaciones mantiene el riesgo de inundaciones.

Protección Civil ha enviado a las 19:02 horas un mensaje ES-Alert a toda Mallorca para pedir máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Es la primera vez que este sistema se utiliza para advertir al conjunto de la isla.

En Ibiza y Formentera se habían enviado otros dos mensajes durante la jornada: uno por las precipitaciones y el riesgo de inundaciones y otro para comunicar la suspensión de las actividades deportivas, sociales y culturales al aire libre.

El Gobierno balear ha suspendido las clases del lunes en Mallorca, Ibiza y Formentera, y la UME ha movilizado efectivos para desplazarse a las islas. La Unidad Militar de Emergencias ha movilizado unidades de su tercer batallón, con base en Valencia, para embarcar rumbo a Ibiza y Mallorca. Colaborarán con los servicios de emergencias en las intervenciones derivadas de la dana. La presidenta balear, Marga Prohens, ha agradecido su «rápida respuesta, disponibilidad y compromiso».

⛴️ Ya se se encuentran en travesía el personal y medios del tercer batallón de intervención en emergencias #BIEM3 que han embarcado en el Puerto de Denia rumbo a #Ibiza y #Mallorca

@Emergencies_112 https://t.co/HgdElM8lPh — UME (@UMEgob) October 18, 2026

En las Pitiusas se ha activado el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones, Inunbal, en situación operativa 2. También se han previsto refuerzos del Instituto Balear de la Naturaleza, mientras que el 061 ha reforzado presencialmente el dispositivo del Hospital de Ibiza.

El 112 ha atendido 98 incidentes entre el sábado y el domingo: 53 en Formentera, 38 en Ibiza y siete en Mallorca. Las actuaciones han incluido inundaciones en locales y calles, caídas de árboles, desprendimientos e interrupciones de servicios básicos.

Suspendidas las clases del lunes

La suspensión de la actividad lectiva en Mallorca, Ibiza y Formentera sigue las recomendaciones de Emergencias y el protocolo establecido con la Consejería de Educación y Universidades.

«La prioridad es garantizar la seguridad de los niños, así como evitar desplazamientos que podrían dificultar las tareas de los efectivos de emergencias», ha explicado Prohens. Las familias deberán consultar las comunicaciones de sus centros a través del Gestib y seguir la información de los canales oficiales.

Las tres islas estarán este lunes en aviso naranja de la Aemet, con precipitaciones que pueden alcanzar los 50 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca y acumular hasta 160 litros en doce horas en las Pitiusas.

Daños en Formentera

El Consejo de Ibiza ha comunicado la reapertura de toda la red viaria tras los cortes en la autopista del aeropuerto y en la carretera EI-10, entre Sa Real y el puerto. El aeródromo ha mantenido su actividad con normalidad y su acceso se ha garantizado mediante rutas alternativas.

Los equipos mantienen bajo vigilancia los torrentes de sa Llavanera y Cas Capità. También han reforzado las medidas de contención y achique en las instalaciones de combustible de Exolum, consideradas una infraestructura crítica.

En Formentera, las instalaciones del quirófano del hospital han quedado parcialmente inundadas, aunque no se han comunicado emergencias médicas relacionadas con el temporal. Una incidencia eléctrica en la línea de La Savina ha afectado además a 70 abonados.

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha pedido «no confiarse» ante las próximas precipitaciones. Emergencias recomienda evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de cauces y torrentes y no bajar a sótanos o garajes inundables.