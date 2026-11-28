Miguel Poveda afronta el final de un año especialmente intenso. El próximo 18 de diciembre cerrará su última gira con un concierto en el Movistar Arena de Madrid, mientras su documental Enlorquecido, dedicado a Federico García Lorca, continúa acumulando reconocimientos. Además, en enero dará un nuevo paso en su carrera al estrenarse como actor en el teatro Soho CaixaBank de Málaga con El agua detenida.

En una entrevista concedida a ABC Sevilla, el artista no sólo ha hablado de sus proyectos profesionales sino que también ha hablado de política, convivencia y polarización. Poveda asegura que mantiene amistad con personas que votan opciones muy distintas a la suya. Además, compara el clima actual que percibe en España con lo que vivió en Cataluña durante los años del procés, cuando las diferencias políticas llegaron, según recuerda, a romper relaciones familiares.

Miguel Poveda: «Mi mejor amigo es de derechas y lo que viví en Cataluña con el procés lo veo ahora en el resto de España»

Preguntado por si tiene amigos de derechas, el cantante responde con claridad. «Sí, uno de mis mejores amigos lo es», afirma. Poveda explica que no considera que el voto de una persona deba determinar una amistad ni convertirse en una barrera para mantener una relación personal. «Tengo amigos en la derecha, en la izquierda, delante y detrás», señala. El artista marca, eso sí, un límite en quienes, según su criterio, sobrepasan las líneas democráticas, independientemente de si se sitúan en un extremo político u otro.

Para Poveda, las diferencias ideológicas no deberían impedir el diálogo. «¿A mí qué me importa lo que voten? Tú haz lo que tú quieras, yo te amo y te respeto como ser humano y como españoles que somos», asegura durante la entrevista.

Lo que vivió en Cataluña durante el procés

El cantante recuerda especialmente la tensión política que se produjo en Cataluña durante los años del procés. Poveda, nacido en Badalona y con raíces andaluzas, explica que pudo comprobar de cerca cómo determinadas discusiones políticas terminaron afectando incluso a relaciones familiares. «Yo, como catalán andaluz mezclado, viví también en un momento dado en Cataluña esa confrontación y primos, hermanos y familiares se dejaron de hablar», relata asegurando además que no quiere repetir ese tipo de situación en su vida personal. «No quiero caer en esa trampa. Yo no voy a dejar de hablar a personas por lo que pongan en la papeleta», afirma.

«Ahora mismo lo vemos en las redes»

Durante la entrevista se plantea que aquella división que se vivió en Cataluña puede observarse ahora en el conjunto de España. Poveda coincide con esa idea y señala especialmente el tono que se utiliza en redes sociales. «Exacto. Estamos en ese momento. Ahora mismo lo vemos en las redes, donde uno se pone valiente», sostiene.

El cantante asegura que no quiere participar en esa agresividad y afirma que prefiere un mensaje más humanista. «Pienso en un mensaje mucho más humanista y mucho más lorquiano que esa agresividad política o esa polarización que nos invade ahora mismo. Me da pena y lástima», añade.

Poveda cree que «los políticos lo usan todo para enfrentarnos»

Buena parte de la conversación gira también en torno a Federico García Lorca, figura central del documental Enlorquecido. Poveda destaca especialmente la capacidad del poeta para relacionarse con personas de ideologías muy diferentes. Recuerda que Lorca tenía sus propias convicciones políticas, pero también mantenía amistad con personas de derechas y de izquierdas. Para el cantante, ese ejemplo resulta especialmente significativo en el contexto actual.

«Al final, los políticos lo usan todo para enfrentarnos, tanto la izquierda como la derecha», afirma. Poveda asegura que no quiere entrar en esa dinámica y reivindica la posibilidad de convivir con personas que piensan de manera distinta. De hecho se reafirma en su mensaje de que las diferencias ideológicas no deberían terminar condicionando las relaciones personales. El cantante pone como ejemplo su propio círculo de amistades, en el que asegura que conviven personas que votan opciones políticas distintas sin que eso suponga un problema entre ellas.

Para el artista, el límite no está en que alguien sea de izquierdas o de derechas, sino en que se respeten las reglas democráticas. De ahí que reivindique la posibilidad de hablar, discutir e incluso discrepar sin romper una amistad por cuestiones políticas.

Un año marcado también por Lorca

Al margen de sus declaraciones sobre la polarización que ahora se vive en el mundo de la política, Poveda continúa centrado en distintos proyectos profesionales. Su documental Enlorquecido nació a partir de imágenes y materiales que había recopilado durante años sobre Federico García Lorca. El artista define el proyecto como «una carta de amor visual» al poeta granadino y considera que su obra sigue teniendo vigencia en la actualidad. Mientras continúa la trayectoria del documental, Poveda prepara también su próximo estreno teatral y el cierre de su gira en Madrid.