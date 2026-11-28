Hoy, 28 de noviembre de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta inicialmente poco nuboso, aunque por la tarde se esperarán intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas ascenderán en el Prepirineo e interior, mientras que las máximas subirán, especialmente en zonas interiores. El viento será flojo y, en general, la jornada mantendrá un ambiente tranquilo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de noviembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada en Barcelona se presenta bajo un cielo despejado que se va desperezando lentamente a medida que avanza la mañana, ofreciendo una temperatura mínima de 6 grados que irá subiendo hasta alcanzar los 16 por la tarde. Con la brisa suave del viento soplando a 5 km/h desde el este, el ambiente será agradable, aunque algo cargado por la alta humedad que podría dificultar la sensación térmica.

A primera hora de la tarde, el calor se sentirá más intenso, pero la tarde invita a disfrutar de las horas de luz que transcurren hasta poco después de las cinco y media. No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los barceloneses podrán gozar de un tiempo estable, perfecto para paseos o actividades al aire libre. Así que, ¡salgan y disfruten del sol que llegará como un tímido invitado!

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y viento fuerte

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta inestable, con un cielo gris que anticipa cambios en la atmósfera. Las ráfagas de viento comienzan a sentir fuerza, mientras que la mañana aún ofrece temperaturas frescas de alrededor de 6°C, acompañadas de una humedad que jugará un papel importante en la sensación térmica.

A medida que avanza el día, el tiempo dará un giro notable. Por la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando hasta 30 km/h, lo que hará que la sensación térmica baje considerablemente. La probabilidad de lluvia se mantiene en el aire, mientras que la humedad podría resultar agobiante. Se recomienda llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a estos cambios drásticos.

Ambiente ideal para disfrutar al aire libre en Badalona

Esta mañana, Badalona amanece con un cielo despejado que invita a disfrutar del día. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados, creando un ambiente fresco y agradable. La sensación térmica también se mantendrá en cifras similares, aunque se podría percibir un poco más de calor al mediodía. Con un viento suave del sudeste a 5 km/h y una humedad que alcanzará el 95%, la atmósfera se sentirá algo pesada, pero no se espera lluvia en todo el día. El sol saldrá a las 07:54 y se pondrá a las 17:22, brindándonos más de nueve horas de luz.

Por la tarde, el cielo continuará igual de despejado, permitiendo que el calor se sienta un poco más. Las temperaturas pueden llegar hasta los 15 grados, ideal para dar un paseo o disfrutar de actividades al aire libre. La falta de lluvia y el viento suave hacen de esta jornada una excelente oportunidad para desconectar y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen cambios en los próximos días. Sin duda, es un día perfecto para disfrutar junto al mar y en la ciudad.

Aclaraciones vespertinas con brisa suave en Sabadell

La jornada presenta un tiempo estable, con cielos mayormente nublados durante la mañana que darán paso a algunas aclaraciones por la tarde. Las temperaturas se sitúan entre los 3 y 14 grados, con una ligera brisa que puede hacer más agradable el ambiente, aunque sin riesgo de lluvia significativo.

Es un momento perfecto para salir a hacer una caminata o disfrutar de un café en alguna terraza. La tranquilidad del día anima a participar en actividades al aire libre, favoreciendo así un buen rato de desconexión.