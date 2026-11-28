La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de un delito de robo con violencia después de amenazar con un cuchillo a una mujer para exigirle dinero y acabar hiriendo en el mentón a un ciudadano que intervino para ayudarla. El sospechoso llevaba semanas en busca y captura tras huir del lugar de los hechos, ocurridos a finales de septiembre en el barrio de Santa Catalina.

El episodio se produjo sobre las 07.00 horas, cuando la mujer fue abordada por un varón que le reclamó dinero alegando que, supuestamente, se lo debía. Ante la negativa de la víctima, el hombre llegó a exigirle que pagara esa presunta deuda mediante servicios sexuales.

La situación se volvió aún más violenta cuando la mujer se negó de nuevo. En ese momento, el agresor esgrimió un cuchillo y la amenazó para que le entregara dinero, lo que provocó la reacción de varios ciudadanos que acudieron a auxiliarla.

La víctima no sufrió heridas, pero uno de los hombres que intervino para separar a las partes acabó con un corte en el mentón provocado presuntamente por el atacante. Tras la agresión, el sospechoso abandonó rápidamente el lugar y desapareció.

La investigación quedó en manos del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro, cuyos agentes realizaron diversas pesquisas para identificar al presunto autor. Tras conseguir localizar su identidad y averiguar las zonas de Palma que podría frecuentar, los investigadores activaron su búsqueda y captura al encontrarse en paradero desconocido.

Finalmente, el pasado martes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano lograron localizar al hombre en el barrio de Foners, donde fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.

El arresto se produce semanas después de un violento episodio en Santa Catalina, en el que una mujer fue amenazada con un arma blanca y un ciudadano resultó herido cuando intentó defenderla.