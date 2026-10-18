Palma activa la emergencia y prepara un refugio para las personas sin hogar ante la amenaza de inundaciones

Palma afronta horas de máxima precaución ante la llegada de un episodio de lluvias torrenciales y tormentas que ha llevado a Emergencias a elevar la alerta al nivel rojo. La situación ha obligado al Ajuntament a activar medidas preventivas para reducir los riesgos de inundación, con especial atención a las personas sin hogar que viven en asentamientos situados en zonas inundables.

Una de las principales actuaciones es el desalojo preventivo de estos asentamientos ante el riesgo de crecida de los torrentes. Para atender a las personas que tengan que abandonar estas zonas, el Consistorio ha habilitado el polideportivo Germans Escales como espacio de acogida, con el objetivo de ofrecerles un lugar seguro mientras dure la situación de riesgo.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, se encuentra al frente de la Comisión de Protección Civil Municipal y del Comité Técnico Asesor del PlaterPalma, desde donde se realiza un seguimiento de la evolución meteorológica y se coordinan las actuaciones con el Govern de les Illes Balears y el resto de administraciones y servicios de emergencia.

La alerta roja por lluvias y tormentas, decretada por la Dirección General de Emergencias e Interior en el marco del Plan Meteobal, ha provocado también importantes restricciones en la ciudad. Desde las 18.00 horas de este domingo han quedado cerrados todos los parques y jardines municipales, así como el Passeig Sagrera. También se han suspendido las actividades deportivas y los actos previstos en el exterior.

Las medidas continuarán durante este lunes. Según ha informado el Ajuntament, todas las instalaciones municipales permanecerán cerradas y las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) no prestarán atención presencial. Los trámites de registro deberán realizarse por vía telemática. Asimismo, el Govern balear ha anunciado la suspensión de las actividades escolares.

Ante el riesgo de acumulación de agua, el Consistorio ha señalizado varios puntos de Palma susceptibles de sufrir inundaciones. Entre ellos se encuentran los accesos al túnel de la avenida de Alexandre Rosselló, a la altura de El Corte Inglés, y al túnel de Via Alemanya, cerca de Jeroni Antich.

También se han señalizado el acceso rebajado de la calle Greco, en Verge de Lluc; el cruce de Eusebi Estada con Tomàs Lluís de Victòria, en Son Oliva; la confluencia de Setze de Juliol con Camí Vell de Bunyola; el cruce de Son Anglada con Ca Na Verda, en El Hoyo, y la carretera de Sóller con el Camí de Son Reus.

El Ajuntament ha pedido a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios y siga las indicaciones de los servicios de emergencia. También recomienda no cruzar torrentes ni zonas inundadas, ni a pie ni en vehículo, mantenerse alejado de las áreas inundables y evitar sótanos y garajes que puedan anegarse.

En caso de que el agua entre en una vivienda, las autoridades aconsejan subir a las plantas superiores y evitar las zonas bajas. Asimismo, se pide no estacionar vehículos en puntos donde pueda acumularse agua y evitar las actividades al aire libre mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

El Consistorio mantiene el seguimiento de la situación y la coordinación con las administraciones implicadas para responder ante posibles incidencias. La evolución del temporal determinará si es necesario adoptar nuevas medidas en las próximas horas, mientras Palma permanece en alerta y se presta especial atención a las personas más vulnerables ante el riesgo de inundaciones.