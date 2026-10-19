La DANA obliga a confinar a 387.000 habitantes de 61 municipios valencianos con rescates en Oliva y la Marina Alta

Los dramáticos efectos de la DANA Adam han obligado a confinar a más de 387.000 habitantes de los 61 municipios que conforman las comarcas de la Marina Alta, en Alicante, y La Safor, en Valencia. A estas horas, hay atrapados en localidades de la Marina Alta y La Safor. Entre ellas, Oliva, población a la que corresponde el vídeo que ilustra esta información.

Bomberos del Consorcio de la Diputación de Alicante están llevando a cabo rescates en helicóptero en la Marina Alta. También, los bomberos del Consorcio de la Diputación de Valencia tenían previsto movilizar los helicópteros esta mañana para efectuar rescates. Especialmente en Oliva, donde la situación es de extrema gravedad. Pero, tal como ha publicado OKDIARIO, la situación también es crítica en Pego, en la Marina Alta. El municipio se ha quedado aislado. En esta localidad se han alcanzado los 700 litros acumulados en las últimas 48 horas.

Las carreteras de acceso a ambas comarcas están siendo cortadas, por lo que no solo no se puede transitar en el interior de las mismas, sino ni siquiera acceder dada la enorme gravedad de lo que está sucediendo. El GEAS de la Guardia Civil también está efectuando rescates. Hasta el momento, no hay noticia de la existencia de nuevas víctimas mortales, además de la también publicada por OKDIARIO en Sagunto, la tarde de este pasado domingo.

El temporal marino está impidiendo desaguar a los ríos que recorren ambos territorios comarcales en el Mediterráneo y esta circunstancia adversa está agravando, a su vez, la situación. Está prevista la publicación, esta misma mañana del lunes, de la orden de confinamiento en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOGV), tal como ha anunciado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. La DANA se ha cobrado una vida este pasado domingo en Sagunto (Valencia).

En concreto, los municipios que componen la comarca de La Safor, en Valencia, son: Gandía, Oliva, Tavernes de Valldigna, Xeraco, Bellreguard, Villalonga, La Font d’Encarrós, Daimús, Simat de Valldigna, Piles, Miramar, Real de Gandía, Almoines, Xerexa, Beniarjó, Palma de Gandía, Ador, Benirredrá, Benifarró de Valldigna, La Alquería de la Condesa, Barx, Rafelcofer, Rótova, Potries, Palmera, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Beniflá, Alfahuir, Almiserat y Castellonet.

Los municipios de la Marina Baja son: Denia, Jávea, Calpe, Benisa, Teulada, Pego, Pedreguer, Ondara, Gata de Gorgos, Vergel, Benitachel, Jalón, Els Poblets, Orba, Beniarbeig, Alcalalí, Benidoleig, Parcent, Llíber, Baldelaguart, Sanet y Negrals, Ráfol de Almunia, Senija, Adsubia, Vall de Gallinera, Murla, Benichembla, Benimeli, Castell de Castells, Sagra, Tormos, Vall d’Ebo y Vall d’Alcalá.