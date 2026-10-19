Última hora del temporal en España, en directo: la DANA Adam inunda Valencia y deja municipios incomunicados

La DANA Adam mantiene en alerta a buena parte de España este lunes, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana, donde las lluvias torrenciales han provocado inundaciones, cortes de carreteras y el aislamiento de varios municipios. Los acumulados han alcanzado hasta 700 litros por metro cuadrado en algunas zonas y más de 100.000 alumnos se han quedado sin clases presenciales en las provincias de Valencia y Alicante. El Gobierno ha pedido a la población que extreme las precauciones y evite los desplazamientos en las zonas afectadas.

Además, el temporal mantiene los avisos naranjas en varias comunidades, Baleares y otros puntos del país, mientras las precipitaciones se desplazan hacia Cataluña.

Temporal en España, en directo: última hora de las inundaciones, localidades incomunicadas y alertas por lluvias torrenciales