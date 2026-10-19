Última hora del temporal en España, en directo: la DANA Adam inunda Valencia y deja municipios incomunicados
Las lluvias torrenciales han provocado inundaciones, cortes de carreteras y el aislamiento de varios municipios
La DANA Adam mantiene en alerta a buena parte de España este lunes, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana, donde las lluvias torrenciales han provocado inundaciones, cortes de carreteras y el aislamiento de varios municipios. Los acumulados han alcanzado hasta 700 litros por metro cuadrado en algunas zonas y más de 100.000 alumnos se han quedado sin clases presenciales en las provincias de Valencia y Alicante. El Gobierno ha pedido a la población que extreme las precauciones y evite los desplazamientos en las zonas afectadas.
Además, el temporal mantiene los avisos naranjas en varias comunidades, Baleares y otros puntos del país, mientras las precipitaciones se desplazan hacia Cataluña.
Temporal en España, en directo: última hora de las inundaciones, localidades incomunicadas y alertas por lluvias torrenciales
Confinan decenas de municipios de Valencia
La Generalitat Valenciana acaba de publicar la orden del confinamiento en el sur de Valencia y el norte de Alicante ante el episodio de lluvias torrenciales.
Murcia moviliza un helicóptero con rescatadores a Oliva para colaborar en el temporal
La Región de Murcia ha movilizado un helicóptero con un equipo de rescatadores para que se desplace hasta Oliva, en Valencia, a ayudar a los efectivos que trabajan en la zona con motivo del temporal. De ello ha informado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, a través de redes sociales, donde ha compartido un vídeo de la salida del helicóptero y sus ocupantes.
Suspendido el tráfico ferroviario en las líneas C1 y C2 de Cercanías en Valencia
El servicio de las líneas C1 y C2 de Cercanías en Valencia se mantiene suspendido con motivo de las alertas de la alerta naranja y amarilla por fuertes lluvias. Desde la entidad recomiendan consultar el estado de la red ferroviaria a través de los canales oficiales, así como seguir los avisos de Aemet y las indicaciones de Protección Civil y agradecen al comprensión de los usuarios.
Los ciudadanos de Ibiza y Formentera reciben un nuevo Es-Alert
Los ciudadanos de Ibiza y Formentera han recibido sendos mensajes de ES-Alert este lunes en el que les piden máxima precaución por lluvias intensas y por posibles desbordamientos de torrentes. En el mensaje del 112, se alerta sobre la importancia de no acercarse a torrentes, rieras ni zonas inundables, evitando zonas bajas y subterráneos. Además, aconsejan subir a plantas superiores si entra agua.
El CECOPI se reúne ante las lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana
La Consellería de Emergencias e Interior ha informado de que el CECOPI ya se encuentra reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
El Ministerio del Interior difunde imágenes impactantes de las inundaciones en Alicante
🚨 Pego #Alicante | DANA
🚁 El Servicio Aéreo y el #GEAS de @guardiacivil realizan reconocimientos en zonas afectadas por el desbordamiento de barrancos.
⚠️ No te arriesgues. Sigue las indicaciones de los servicios de emergencia. https://t.co/95g0Dh4IFo
— Ministerio del Interior (@interiorgob) October 19, 2026
Emergencias alerta sobre una situación «muy complicada» en el norte de Ibiza
El director general de Emergencias del Govern, Pablo Gárriz, ha alertado sobre la situación de «inestabilidad grande» y «con núcleos muy activos» en Ibiza y Formentera, sobre todo, en el norte de la primera isla, donde la situación es «muy complicada». Según ha explicado ante los medios, el norte de la isla está sufriendo un episodio de lluvias muy intensas, con torrentes desbordados en zonas de Santa Eulalia del Río y San Juan que provocan inundaciones en tramos viarios. Además, hay tres carreteras cortadas en la zona de sa Cala.
Cruz Roja habilita albergues y puntos de atención para los evacuados en la Comunidad Valenciana
Cruz Roja ha desplegado albergues y puntos de atención para personas evacuadas por los efectos de la DANA Adam y ha reforzado la asistencia a los colectivos en situación de sinhogarismo, en coordinación con Emergencias y diversos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
Cerca de 103.000 alumnos de la Comunidad Valenciana no han podido ir a clase
Unos 103.000 alumnos de la Comunidad Valenciana no han podido ir a clase por la DANA Adam, según los datos actualizados de la Conselleria de Educación.
Sánchez pide a la población de Valencia y Alicante que evite cualquier desplazamiento
Pedro Sánchez ha pedido, a través de redes sociales, que la población de la zona sur de Valencia y norte de Alicante que evite cualquier desplazamiento y se mantenga en pisos altos.
El temporal deja 24 carreteras cortadas en varias provincias
El Ministerio del Interior ha informado de que hay 24 carreteras cortadas por inundaciones en las provincias de Córdoba, Sevilla, Toledo, Alicante, Valencia e Ibiza.
ACTUALIZACIÓN |⚠️🚧 24 Carreteras cortadas por inundaciones en las provincias de:
⚫ Córdoba
⚫ Sevilla
⚫ Illes Balears
⚫ Toledo
⚫ Alicante
⚫ Valencia
🌐 https://t.co/325nCFP9h4 https://t.co/u0zfyIET1L
— Ministerio del Interior (@interiorgob) October 19, 2026
Más de 600 litros por metro cuadrado en algunos municipios de Valencia
En determinados municipios valencianos se han superado los 600 litros por metro cuadrado en 24 horas y en otros «muchos» se han alcanzado los 400. Además de las precipitaciones, el temporal marítimo «está dificultando que los ríos puedan desaguar al mar en condiciones» y con ello «favorece esas crecidas de agua». El conseller ha apuntado que ríos como el Girona o el Vernisa se han desbordado y ha insistido en que las personas no salgan de sus domicilios.
Decenas de personas atrapadas en Oliva por el temporal
Decenas de personas se encuentran atrapadas en el municipio de Oliva debido a las intensas lluvias. Los rescates se están realizando en helicóptero ante la imposibilidad de acceder por carretera.
Emergencias gestiona 781 incidentes relacionados con las lluvias
El conseller de Emergencias ha detallado que, hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio de lluvias, 381 de ellos en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia. Las lluvias más intensas se han localizado en Pego, Oliva, Piles, Miramar, Gandía o Real de Gandía, donde «determinadas personas se han encontrado atrapadas en sus vehículos y ha empezado a entrar agua en viviendas».
La Generalitat prepara una orden de confinamiento para Valencia y Alicante por las lluvias
La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante la emergencia provocada por las intensas lluvias asociadas a la dana Adam. Así lo ha anunciado este lunes a primera hora el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). El responsable autonómico ha insistido en que, tal y como recoge el mensaje ES-Alert remitido durante la mañana a estas zonas, se ha pedido a la población que permanezca en sus casas. «Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias», ha recalcado, en declaraciones a los medios.
La DANA Adam deja un temporal extraordinario en Valencia
La DANA Adam está dejando un temporal extraordinario en la comarca valenciana de la Safor, donde, según la AEMET, hay que remontarse al 3 de noviembre de 1987 para encontrar un precedente similar.
La agencia recuerda que Oliva ostenta el récord oficial de precipitación acumulada en España en 24 horas, con 817 litros por metro cuadrado. Ante la gravedad de las lluvias, la Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. Emergencias ha pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas, eviten cualquier desplazamiento y sigan las recomendaciones oficiales.
La AEMET mantiene la alerta naranja en varias provincias españolas por las lluvias torrenciales
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta naranja en Valencia, Murcia, Mallorca, Gerona, Tarragona y Barcelona por fuertes lluvias. Además, decenas de provincias están en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas eléctricas.