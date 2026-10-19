Más de 2.000 personas esperan que las rescaten aisladas por la DANA en Alicante y Valencia

Más de 2.000 personas permanecen atrapadas por la DANA esperando su rescate en viviendas y campings de Alicante y Valencia anegados por las aguas. Son datos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que trabaja con 150 efectivos en la zona y espera un refuerzo para prestar ayuda a las víctimas del temporal. La Guardia Civil y la UME mantiene 7 helicópteros trabajando sin descanso para evacuar a los afectados.

La cifra de atrapados se conoce gracias a las llamadas de angustia de las víctimas a los servicios de emergencia solicitando su rescate. Muchas han pasado la noche empapadas, encaramadas a los techos de las caravanas en los campings o atrapadas en los tejados de sus viviendas.

La existencia de muchas personas vulnerables y ancianas entre los atrapados hace necesario acelerar las tareas de rescate, aunque afortunadamente no hay que lamentar víctimas mortales en este nuevo episodio de inundaciones en la Comunidad Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta naranja en Valencia, Murcia, Mallorca, Gerona, Tarragona y Barcelona por fuertes lluvias. Además, decenas de provincias están en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas eléctricas.

Los agentes de la Guardia Civil, en coordinación con las policías locales de los ayuntamientos afectados, así como bomberos y demás cuerpos de emergencias, llevan trabajando toda la noche y continúan durante esta mañana auxiliando a los ciudadanos que han quedado atrapados y se están recorriendo las inmediaciones para verificar que no haya personas dentro de los vehículos que están siendo arrastrados por el torrente.

142 municipios confinados

Ante la situación extrema, el Gobierno autonómico ha aprobado el confinamiento domiciliario de miles de vecinos ante inundaciones históricas con más de 650 litros, rescates en helicóptero y una situación crítica en La Safor y La Marina Alta.

El Consell acaba de publicar una orden oficial para decretar el confinamiento domiciliario y la restricción total de la movilidad en los municipios más afectados de las comarcas del litoral sur de Valencia y del litoral norte de Alicante. Son un total de 142 municipios.

La Guardia Civil tiene desplegada en la zona al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de Alicante, las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Alicante y Torrevieja, el Helicóptero del Servicio Aéreo de la Zona de Valencia y las Patrullas de Seguridad Ciudadana de los Puestos de la Compañía Territorial de Calpe, que están siendo coordinados desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Alicante.