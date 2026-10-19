Las impactantes imágenes de Oliva (Valencia) anegada por la DANA: 7 helicópteros trabajan en los rescates

La crítica situación que vive la población de Oliva, en Valencia, donde han caído más de 449 litros en el transcurso de la DANA Adam en las últimas 48 horas, ha quedado reflejada en el impactante vídeo grabado a vista de pájaro por un helicóptero de la Guardia Civil. Como se puede ver en las imágenes, el municipio está totalmente cubierto de agua. Resulta imposible moverse. Y las carreteras que dan acceso se cortan abruptamente, precisamente porque el agua impide el tránsito. Oliva es una localidad donde viven más de 28.000 personas y que ve incrementada exponencialmente su población durante el verano.

Además, en Pego, otra población muy cercana a Oliva, han precipitado en las últimas 48 horas más de 700 litros. Pego también está aislada y, como en Oliva, la población se encuentra confinada en sus domicilios. La Guardia Civil está llevando a cabo los pertinentes cortes de carretera tanto a la comarca de La Safor, donde se ubica Oliva, como a la Marina Alta, donde está situada Pego.

En estos momentos, según ha relatado el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras la última reunión de Emergencias, hay un total de siete helicópteros de distintas administraciones y, entre ellos, uno de la Región de Murcia, trabajando en las tareas de rescate. Los citados helicópteros se han puesto en marcha a pesar de que las condiciones meteorológicas no son las idóneas, pero la prioridad es salvar vidas y asegurar la tranquilidad de las personas que han quedado aisladas.

Juanfran Pérez Llorca ha explicado también que los rescatados desde primera hora de la mañana de este lunes y hasta esta hora se encuentran bien. Por tanto, no hay que lamentar hasta el momento víctimas. El presidente de la Generalitat Valenciana también ha lanzado un mensaje a todas esas personas que aún se encuentran atrapadas en sus domicilios y viven la inquietud de verse rodeadas de agua y a quienes ha pedido «un poco más de paciencia»: «Se están haciendo las cosas para llegar lo antes posible. Pero entiendo que algunas personas viven una situación de angustia. Yo creo que en muy poco tiempo habremos llegado a la gran mayoría de las personas».

La Comandancia de la Guardia Civil en Alicante está trabajando en las labores de auxilio a los afectados por la DANA Adam desde el pasado domingo. Las incidencias producidas desde el mediodía de este domingo han obligado a cortar vías de comunicación, inicialmente en torno a Pego, Denia y El Verger, las tres, localidades de la Marina Alta, en Alicante. Al final de la tarde del domingo, varias localidades de la Marina Alta se encontraban inundadas y las carreteras afectadas cortadas; afectaban también a Benitachel y Jávea, en la misma comarca.

En este momento, se encuentran desplegados en la zona el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Alicante, las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante y Torrevieja, el helicóptero de servicio aéreo de la zona de Valencia y las patrullas de Seguridad Ciudadana de los Puestos de la Compañía Territorial en Calpe (Alicante), que están siendo coordinados desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Alicante.