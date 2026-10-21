La AEMET confirma un cambio de tiempo en España: la borrasca Adam se despide y estas serán las zonas con lluvias

España afronta un cambio de tiempo después de varios días marcados por las lluvias torrenciales, las tormentas y las graves consecuencias de la DANA Adam. La situación tenderá a estabilizarse durante el miércoles 21 de octubre, con una mejoría generalizada en buena parte del país, según las previsiones meteorológicas difundidas este martes. Sin embargo, el episodio de inestabilidad no desaparecerá por completo, ya que en el norte peninsular y las zonas montañosas de Canarias todavía podrán registrar precipitaciones, mientras las temperaturas evolucionarán de forma desigual según la región.

La DANA Adam pierde protagonismo

La depresión aislada en niveles altos, conocida como Adam, ha dejado un episodio extraordinario de lluvias en el área mediterránea, especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Las precipitaciones acumuladas han provocado inundaciones, evacuaciones y graves incidencias, con algunos registros superiores a los 400 litros por metro cuadrado en puntos de Alicante y Valencia.

La DANA se despedirá progresivamente y dará paso a una situación más estable. La mejoría será especialmente perceptible en las zonas donde las tormentas han tenido mayor intensidad durante los últimos días, aunque la evolución concreta de las precipitaciones dependerá de cada territorio.

¿Dónde puede llover?

La previsión apunta a que las lluvias quedarán más restringidas al noroeste y al extremo norte peninsular. Galicia y las comunidades cantábricas podrían registrar cielos nubosos y precipitaciones, mientras que en buena parte del resto de España predominará un tiempo más tranquilo.

En Canarias, la inestabilidad también podría continuar, especialmente en las vertientes norte y este de las islas montañosas. La previsión contempla intervalos nubosos y posibles lluvias en Lanzarote y Fuerteventura, además de precipitaciones débiles que podrían persistir en otras islas del archipiélago.

Las temperaturas, con pocos cambios

Tras el descenso térmico asociado al episodio de inestabilidad, las temperaturas tenderán a recuperarse ligeramente en algunas zonas. Aun así, las diferencias entre el día y la noche seguirán siendo importantes en el interior peninsular, donde las madrugadas pueden resultar frescas.

Consultar los avisos oficiales

Aunque la tendencia general sea de mejoría, la retirada de una DANA no significa que desaparezcan de inmediato todos los riesgos. La Agencia Estatal de Meteorología actualiza sus avisos y predicciones en función de la evolución atmosférica, por lo que resulta recomendable revisar la información oficial, especialmente en zonas que hayan sufrido inundaciones recientes.

La previsión puede cambiar durante las próximas horas, de modo que la evolución de las lluvias en el norte y Canarias será uno de los aspectos que convendrá seguir.