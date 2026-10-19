El temporal de Valencia afecta a 8.000 hectáreas: «La mayoría de los agricultores aún no pueden acceder a sus campos»

Apenas dos días después de la irrupción en España de la DANA Adam, el temporal de lluvias que estos días se ceba con el Levante peninsular, los agricultores valencianos ya tienen una primera estimación de superficie afectada. Hasta ahora, y hay que tener en cuenta que esa cifra puede ir a más, sitúan en 8.000 las hectáreas anegadas.

La mayor parte de esas tierras de labor golpeadas por el agua, que ha llegado a caer a un ritmo de 600 litros por metro cuadrado, se concentran en las comarcas de la Safor y Marina, donde se han registrado daños tanto en el propio suelo como en infraestructuras agrarias.

«Los desbordamientos de ríos y barrancos han causado arranques de árboles, arrastres de tierras y desperfectos en infraestructuras», explican desde la asociación agraria AVA Valencia, que precisa además que «la gran mayoría de los agricultores no han podido acceder aún a sus campos» porque están aislados.

A esta hora, uno de los principales temores del sector está en el efecto que esto tendrá sobre las plantas, dado que el exceso de agua amenaza con cobijar hongos y asfixiar las raíces. Por la época del año, uno de los cultivos más castigados son los cítricos, pues algunas de sus variedades ya se estaban empezando a recolectar. El mismo diagnóstico ha hecho la Unió Llauradora, que sitúa a los cítricos como los que más peligran en algunas comarcas, tanto por el daño inmediato causado por el corrimiento de tierras como por posibles problemas de calidad en forma de hongos y algunas enfermedades. A su vez, apuntan a que la tempestad retrasará la recolección por la imposibilidad de acceder a los campos.

Para hacer frente a esta destrucción, que se extiende también al caqui y a un amplio rango de hortalizas, AVA-Asaja ha solicitado a las administraciones apoyo para efectuar tratamientos fungicidas, así como ayudas directas y medidas fiscales para los agricultores afectados.

Para evitar la podredumbre por enfermedades, el tiempo es importante, por eso la Unió ha solicitado el reparto gratuito de productos fungicidas y cicatrizantes para las explotaciones afectadas, así como la agilización de los peritajes de Agroseguro. Y para cubrir los daños allí donde el seguro se quede corto, también han reclamado ayudas para los agricultores que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción con póliza en vigor y propondrán al Ministerio de Agricultura que no se apliquen las franquicias en los seguros por daños extraordinarios causados por temporales y otras catástrofes.

A la Generalitat, de otro lado, le piden que apruebe ayudas inmediatas y líneas de crédito, así como medidas fiscales -solo para aquellos que hayan sufrido daños superiores al 30%- que en su opinión deberían pasar por la condonación del IBI de las parcelas afectadas, la reducción y aplazamiento de las cuotas de los autónomos y una reducción extraordinaria en el índice de rendimiento neto que se calcula para el IRPF.

Hasta aquí lo negativo, pues también es cierto que estas aguas han sido recibidas con alborozo en las comarcas donde la precipitación no ha sido tan intensa, especialmente en cultivos de secano.