La DANA Adam deja 13 atrapados en un túnel de Pilar de la Horadada, 60 litros en San Juan y 50 en Alicante

La DANA Adam, que desde el sábado ha azotado la Comunidad Valenciana, ha dejado 13 atrapados en el túnel de la AP-7 en la localidad de Pilar de la Horadada, en el límite de las provincias de Alicante y Murcia. Y, también, precipitaciones de hasta 60 litros en la localidad de San Juan de Alicante y 50 litros en la capital de la provincia en unas pocas horas. En la isla de Tabarca, la isla habitada más pequeña de España, la DANA ha vertido 52 litros. El litoral sur de la provincia de Alicante se hallaba en alerta naranja hasta las 03:00 horas de este lunes.

Según ha publicado el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada en su perfil de Facebook, los 13 atrapados fueron rescatados por los servicios de emergencias y trasladados al albergue municipal, donde han recibido asistencia para, a continuación, gestionar el traslado a sus domicilios.

El alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, solicitará que el citado túnel de la AP 7 sea cerrado cuando se produzca una nueva alerta naranja como la de la madrugada de este martes.

La AEMET ha desactivado las alertas por la DANA Adam después de un lunes 19 de octubre trágico en algunos puntos del sur de Valencia y el norte de la provincia de Alicante. Para este martes 20 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado una alerta naranja por lluvia que ha finalizado durante la madrugada y a lo largo del día ya no se esperan lluvias en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana.

En la ciudad de Alicante, las acumulaciones han superado a primera hora de la madrugada de este martes en el centro de la ciudad y la playa de la Albufereta. El agua ha venido acompañada de un fortísimo aparato eléctrico. En San Juan de Alicante, se han llegado a superar los 60 litros en algunos puntos y el agua ha comenzado a anegarse en algunas calles.

Sin embargo, los mayores registros se han producido en Pilar de la Horada, en la comarca de la Vega Baja, en Alicante, justo en el límite con la provincia de Murcia. Allí, se han registrado precipitaciones de 130 litros durante la madrugada, con calles inundadas y una rambla urbana repleta de agua.

La AP-7 ha tenido que ser rotada en esas horas entre los kilómetros 770 y 774, en el tramo entre La Torre de la Horadada y El Pilar de la Horadada, por la inundación de un túnel en que han quedado atrapadas 13 personas con sus vehículos. La gravedad de los incidentes se ha producido a consecuencia de una lluvia que se ha iniciado a las 22:40 horas de este pasado lunes y que ha descargado más de 50 litros en apenas tres cuartos de hora, tal como ha expresado el propio ayuntamiento en su perfil de X.