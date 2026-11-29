Mallorca le saca la tarjeta roja a Pedro Sánchez y el PP se impone en 49 de los 53 pueblos de la isla en una noche histórica donde el azul fue el color que dejó la noche electoral en las localidades de la Part Forana.

Solo en cinco poblaciones, Artà, Capdepera, Deià, Pollença y Son Servera, el partido más votado fue el PSOE de Sánchez y de una derrotada Francina Armengol, que vuelve a demostrar que hace tiempo que perdió el crédito electoral que tuvo gobernando en Baleares las dos pasadas legislaturas.

De hecho, en seis localidades de la isla, Llucmajor, Muro, Escorca, Costitx, Porreres y Campos, los de Santiago Abascal quedaron por encima y barrieron a los socialistas en la segunda plaza.

El PP fue la fuerza más votada en Mallorca al alcanzar el 34,39% de los votos (157.217). Tras los populares, se situó el PSOE como segunda fuerza en la isla al obtener un 26,75% y 122.316 votos, mientras Vox quedó tercero con 96.896 sufragios (21,19%), seguido de Ara Més (12,74%, 58.258).

De las tres primeras formaciones políticas, los socialistas de Armengol fueron los que cayeron en porcentaje de voto en Mallorca respecto a 2023, repitiendo cartel electoral con la aún secretaria general al frente, para garantizarse su aforamiento en el Congreso.

Se dejaron tres puntos (pasando del 29 al 26%), mientras el PP subía un punto (35%) y Vox lograba en la isla subir cinco puntos porcentuales del 16% al 21%, lo que demuestra su cada vez mayor consolidación en las poblaciones de la isla y no solo en los grandes feudos como Palma o Calvià.

En la que es la segunda población de Mallorca en número de habitantes, (54.000), el PP fue la fuerza más votada con el 36% de los votos (7.877), PSOE, segunda fuerza con un 27,67% y 6.055 votos; Vox, con un 22,46%; y Ara Més con un 8,13%.

La mayor localidad donde los socialistas pasaron a ser la segunda fuerza política, fue el caso de Llucmajor (40.000 habitantes), donde los de Santiago Abascal se hicieron con el segundo puesto.

El PP fue la fuerza más votada en esta localidad con el 33,37% (6.596 votos) y Vox se alzó como segunda fuerza con un 26,9% y 5.317 votos, mientras los socialistas se quedaron con un 24% de apoyos.