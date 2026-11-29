El Partido Popular ha ganado con claridad las elecciones generales en Baleares. Con el escrutinio finalizado, el partido de Marga Prohens ha vencido con claridad en Baleares y también en Mallorca, en Menorca y en Ibiza. Empate a votos con el PSOE en Formentera.

Así, el Partido Popular manda al Congreso de los Diputados a tres representantes: José Vicente Marí, Antònia Roca y Joan Mesquida.

Vox ha doblado el número de diputados obtenidos en 2023 pasando de un diputado a los dos que deben preparar las maletas para representar a Baleares en el Congreso: Maribel Cerezo y Antonio Salvà son los escogidos.

Vox ha arrebatado un diputado al PSOE que en 2023 obtuvo tres escaños. Sólo irán dos a Madrid: Francina Armengol y el menorquín Marc Pons. En ningún momento del recuento, el tercero de la lista socialista, Milena Herrera, ha tenido opción de ingresar en la lista de seleccionados por los votos.

Tampoco ha habido momentos de peligro para el octavo diputado por Baleares, que será para Carme Gomila, cabeza de la lista de Ara Més con Esquerra Unida.

El PP es la fuerza más votada en Mallorca, con el 91,30% escrutado, al alcanzar el 34,30 por ciento de los votos (146.918). Tras los populares, se sitúa el PSIB como segunda fuerza en la isla al obtener un 26,78% y 114.716 votos. Vox es tercera fuerza en Mallorca con 90.952 sufragios (21,23%), seguida de Ara Més-Front Ampli (12,72% -54.480 votos-).

El PP es la fuerza más votada en Menorca, con el 70,57% escrutado, al alcanzar el 32,91% de los votos (12.530). Tras los populares, se sitúa el PSIB como segunda fuerza en la isla al obtener un 30,86% y 11.749 votos. Ara Més-Front Ampli es tercera fuerza con 6.250 sufragios (16,41%), seguida de Vox (14,84% -5.650 votos-).

El PP es la fuerza más votada en la isla de Ibiza, con el 71,08% escrutado al Congreso de los Diputados, al alcanzar el 36,67% de los votos (17.778 sufragios). Tras los populares, se sitúa el PSIB como segunda fuerza en la isla al obtener el 29,27% de los votos. Vox es tercera fuerza (18,65%), seguida de Ara Més-Front Ampli (9,88%).

El PP se ha alzado como primera fuerza en Formentera en las elecciones de este domingo al Congreso de los Diputados por un estrecho margen de 70 votos sobre el PSIB. El PSIB ha sido durante gran parte del recuento primera fuerza en la pitiusa del sur, pero con el 100% escrutado, el PP gana con el 34,89 y 1.628, seguido del PSIB, que alcanza el 33,39% y 1.558 votos. Vox es tercera fuerza en Formentera con 704 sufragios (15,08%), seguida de Ara Més-Front Ampli (12,19% –569 votos–).