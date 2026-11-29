El PP es la fuerza más votada en Baleares en las elecciones generales de este domingo, con más de la mitad del voto escrutado (un 50,4%) escrutado, al alcanzar el 34,38 por ciento de los votos y lograr tres escaños, de los 8 que se elegían por el archipiélago balear. Además, por el momento el PSIB y Vox obtendrían dos escaños cada uno, y Ara Més-Front Ampli, uno. En concreto, los socialistas obtendrían el 27,09% de los votos y lograrían dos diputados, uno menos que en las últimas elecciones generales; mientras que Vox lograría dos escaños, uno más que en los comicios de 2023, y el 20,81% de los sufragios. Finalmente, Ara Més-Front Ampli tendría un escaño y el 12,67% de los votos. De los ocho diputados que se eligen por el archipiélago balear, en las elecciones de julio de 2023, PP y PSOE obtuvieron tres escaños cada uno y uno Sumar Més y Vox.

El histórico

En las 16 citas electorales anteriores desde la instauración de la democracia, el Partido Popular es la fuerza que más veces se ha alzado con la victoria en Baleares en el reparto en el número de diputados al Congreso.

Hasta en siete ocasiones ha obtenido el PP más escaños que el PSOE y el resto de formaciones que obtuvieron representación en la Cámara Baja.

Las victorias fueron aplastantes en el año 2000 con un reparto de 5 a 2 en el número de escaños y en 2011 donde el reparto fue de 5 a 3.

El segundo resultado que más se ha dado ha sido el del empate. El PSOE empató con AP y PDP y con AP/PDP/PL, y con el PP., quedando en todos estos casos por delante en el número de votos.

Hubo dos empates entre PP y PSOE con número de votos dando la victoria a los populares.

En 2019, por centrar los datos en los comicios más próximos, se produjo un cuádruple empate a dos diputados en el Congreso: 2 para la victoria socialista en número de votos, y 2 también para el PP, Unidas Podemos y Vox.

En la última cita, la de 2023, la victoria en votos fue para el Partido Popular aunque empató en escaños a 3 con el PSOE. Sumar-Més obtuvo su primer diputado y Vox también se quedó con un escaño.