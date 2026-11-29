La candidata número 1 de VOX al Congreso de los Diputados por Baleares, Maribel Cerezo, ha llamado este domingo a los españoles a acudir masivamente a las urnas para impulsar un cambio de rumbo en España. “Nadie se puede quedar en casa”, ha advertido tras ejercer su derecho al voto en el colegio Son Serra de Palma, durante la jornada electoral de este 29N.

Cerezo ha animado a los ciudadanos a participar en estas elecciones y ha defendido la movilización como clave para que los españoles puedan decidir el futuro del país. “Deseamos que haya una movilización masiva que dé como resultado un cambio de rumbo para España”, ha manifestado ante los medios de comunicación, insistiendo en la importancia de que la participación sea decisiva en esta cita con las urnas.

Tras depositar su papeleta, la candidata de VOX ha agradecido la labor de todas las personas que hacen posible el desarrollo de la jornada electoral y ha asegurado que su formación permanecerá vigilante durante el proceso de votación y el escrutinio. “Desde VOX estaremos muy atentos para que se cuenten correctamente todos los votos”, ha señalado.

La candidata ha insistido en que una alta participación resulta fundamental para que la voluntad de los ciudadanos se refleje en las urnas y ha lanzado un mensaje sobre la necesidad de que los españoles recuperen el protagonismo en las decisiones que afectan al futuro de la nación. “Solo así no habrá trampa que pueda hacer el Gobierno”, ha afirmado.

“Solo así los españoles recuperaremos las riendas de nuestro futuro y tendremos la nación próspera y unida que nos merecemos”, ha concluido Cerezo, apelando a la movilización ciudadana como vía para abrir una nueva etapa política.

Maribel Cerezo afronta esta jornada electoral tras una intensa campaña por las Islas Baleares, recorriendo ciudades, pueblos y municipios y manteniendo encuentros directos con vecinos, comerciantes y trabajadores. Durante las últimas semanas, ha trasladado las propuestas de VOX y escuchado las preocupaciones de los ciudadanos en mercados, plazas, comercios y establecimientos, en una campaña marcada por el contacto directo con la calle.

VOX Baleares permanecerá pendiente del desarrollo de la jornada electoral y del posterior escrutinio, a la espera de conocer los resultados de unos comicios que considera determinantes para el futuro político de España.