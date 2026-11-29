La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres, uno de nacionalidad española y otro sueca, como presuntos autores de un delito de lesiones tras protagonizar una violenta agresión con arma blanca en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano recibió un aviso a través del 091 alertando de un ataque con arma blanca en las inmediaciones de la puerta de Sant Antoni. Al desplazarse rápidamente hasta el lugar, los agentes localizaron a la víctima, un hombre que presentaba un corte en el antebrazo derecho.

Según el relato del herido a los policías, todo comenzó tras una discusión con otros dos individuos. La disputa escaló de inmediato y los dos varones empezaron a propinarle empujones y puñetazos. En un momento del altercado, mientras uno de los atacantes arremetía contra él, el otro esgrimió un arma blanca. La víctima sufrió la herida en el antebrazo precisamente al intentar cubrirse para protegerse del ataque.

Dada la gravedad del corte, los agentes solicitaron de inmediato asistencia sanitaria. El hombre tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde recibió varios puntos de sutura para cerrar la herida.

Con los datos recabados en el lugar y la descripción física de los sospechosos aportada tanto por la víctima como por varios testigos, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda por los alrededores. Las batidas dieron fruto poco después en las inmediaciones de la plaza Mayor, donde los agentes interceptaron e identificaron a dos hombres que encajaban plenamente con el perfil buscado.

Durante el cacheo superficial de seguridad, los policías hallaron entre sus pertenencias dos navajas, una de las cuales presentaba restos de sangre, por lo que procedieron a su inmediata detención.