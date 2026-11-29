El candidato del PP al Congreso de los Diputados por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha votado este domingo en Eivissa, donde ha celebrado que «por fin, hay elecciones en España» y ha expresado su deseo de que la jornada electoral registre una «intensa participación» ciudadana.

Tras ejercer su derecho al voto en un colegio electoral de la ciudad de Eivissa, Marí Bosó ha destacado la importancia de que los ciudadanos puedan expresar sus ideas y opiniones a través de las urnas. El candidato popular ha agradecido también el trabajo de los funcionarios de la Administración General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los interventores y los apoderados que participan en el desarrollo de la jornada electoral.

«Desear que sea una jornada de intensa participación democrática y que los ciudadanos expresen su deseo, su opinión. Nuestro deseo es que al final de esta jornada volvamos a una España de todos, mucho mejor», ha afirmado.

Por su parte, el candidato del PP al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, ha votado a primera hora de la mañana en el Casal Can Pere Ignasi de Campos, acompañado de su familia, y ha subrayado la importancia de estas elecciones para Mallorca, Baleares y el conjunto de España.

Sagreras ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas y votar «con ilusión, esperanza, responsabilidad y confianza en el futuro», haciendo un llamamiento a la máxima participación.

«Después de semanas recorriendo las calles y los pueblos, explicando nuestras propuestas y escuchando a los ciudadanos, hoy son ellos quienes tienen la palabra», ha señalado el candidato, quien también ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los miembros de las mesas electorales, interventores, apoderados y medios de comunicación, y ha deseado que la jornada transcurra con total normalidad.