La preocupación por la situación política de España no entiende de fronteras ni de edad. Así lo ha demostrado un jubilado español de 87 años residente en Suiza que no ha dudado en expresar públicamente su descontento con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Lo que me indigna es que mi patria se vaya a un comunismo horrible, que es lo que está pasando», aseguró.

El jubilado también quiso hablar sobre el papel que desempeñan actualmente los medios de comunicación. Bajo su punto de vista, buena parte de la prensa está demasiado condicionada por los intereses políticos, lo que dificulta que muchos ciudadanos conozcan lo que sucede realmente en el país y puedan formarse una opinión propia. Lejos de plantearse abandonar su reivindicación, el hombre dejó claro que seguirá defendiendo sus ideas mientras pueda. Una determinación que resumió con una última frase: «Tengo 87 años y creo que me quedan otros 87».

El testimonio de un jubilado español residente en Suiza

«Lo que me indigna es que mi patria se vaya a un comunismo horrible, que es lo que está pasando. Vamos a la mierda total, sin justicia, sin… Todo el mundo lo sabe. Por eso vengo. Yo sé que venir aquí es yo no hacer nada, porque soy una gotita, pero mil gotitas, 47 millones de gotitas pueden hacer mucho por el país», comenta. Sobre el periodismo en España, considera que está «vendido, totalmente vendido, menos los que no se han vendido, que son muy fuertes, que yo los sigo, pero no todo el mundo los sigue y ese es el problema. Se dejan influenciar por las malas noticias o por las noticias que da el Gobierno de Sánchez, que son siempre lo que a él le interesa nada más. Y te dejan a la gente… Yo hablo con gente y dice: «Ah, sí, ¿pero tú crees?» Y cosas que yo veo muy claras no las ven porque no se interesa, no saben nada.

El testimonio de este jubilado coincidió con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, donde resumió los resultados de los seis meses de Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. «Debemos impulsar nuevas industrias de futuro que generen empleos de calidad y riqueza para nuestros ciudadanos y tenemos que hacerlo con más innovación, más formación, más política industrial, y más integración del Mercado Único. La transición ecológica nos ayudará a ser más prósperos y competitivos, nos permitirá crear nuevas industrias, crecer en un punto adicional de PIB cada año, y generar más de un millón de nuevos empleos en esta década», explicó el presidente del Gobierno.

Elecciones 29-N

La última encuesta elaborada por DATA10 para Okdiario apunta a una victoria del PP de Alberto Núñez Feijóo y a una mayoría absoluta holgada si sumara sus escaños a los de Vox. Ambas formaciones alcanzarían conjuntamente los 193 diputados, repartidos entre los 131 del PP y los 62 de Vox. Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez se situaría como segunda fuerza política, con 117 escaños y el 28,3% de los votos.

La participación estimada en estos comicios sería del 74,1%.Según los resultados de este sondeo, el partido encabezado por Santiago Abascal ocuparía la tercera posición, con un respaldo del 18,4% de los votantes. Mientras tanto, el Frente Amplio de Ada Colau conseguiría representación con un total de 8 diputados y el 6,3% de los sufragios.

En cuanto a las formaciones independentistas de Cataluña y el País Vasco, ERC, con Gabriel Rufián como cabeza de lista, obtendría el 2,5% de los votos y nueve escaños. Esto supondría dos representantes más que en las elecciones generales de 2023. Por el contrario, Junts, el partido liderado por el expresidente catalán Carles Puigdemont, perdería dos diputados respecto a los anteriores comicios y se quedaría con cinco representantes en el Congreso, con el 1,4% de los sufragios.

En el País Vasco, la encuesta sitúa a EH Bildu como la formación más votada, con el 1,5% de los sufragios y un total de ocho diputados. Serían dos representantes más que los conseguidos en las elecciones generales de hace tres años. El PNV, por su parte, perdería peso en comparación con los resultados de 2023. La formación nacionalista obtendría cuatro escaños, uno menos que en los anteriores comicios, y reuniría el 0,8% de los votos.

Tras las elecciones generales del 29-N, el calendario electoral continuará con el escrutinio general, que comenzará el 4 de diciembre en las juntas electorales provinciales y deberá finalizar el día 7. En este recuento público se incorporarán también los votos de los españoles residentes en el extranjero (CERA). A partir del 8 de diciembre se proclamarán los resultados definitivos y se expedirán las credenciales de los nuevos diputados y senadores. El 23 de diciembre, a las 10:00 horas, se constituirán el Congreso y el Senado, donde se elegirán sus respectivas Mesas. Ya en enero de 2027, se formarán los grupos parlamentarios y el Rey iniciará las consultas con los partidos para decidir a quién propone como candidato a la investidura.