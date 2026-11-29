La Policía Nacional ha detenido a un hombre por vender droga desde una falsa asociación cannábica de la Playa de Palma. La operación, ejecutada el pasado jueves, se saldó con la detención del varón, presunto responsable del establecimiento, y con el cierre cautelar del inmueble por orden judicial.

El dispositivo policial arrancó gracias a una denuncia anónima recibida por el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO en Palma. El aviso alertaba de que el local no funcionaba como un club cannábico dentro del marco legal, sino que servía de tapadera para comercializar derivados del cannabis y otras sustancias ilícitas en su interior.

Con esta pista sobre la mesa, los agentes iniciaron una investigación que permitió confirmar las sospechas: en el establecimiento se vendían habitualmente marihuana y hachís. Ante las evidencias recabadas, la Policía Nacional solicitó una orden judicial de entrada y registro para intervenir en el local.

El asalto requirió una discreción extrema por parte de los agentes. Los investigadores comprobaron que el inmueble contaba con fuertes medidas de seguridad diseñadas para detectar y frenar cualquier actuación policial, incluyendo un sistema de doble puerta y cámaras de videovigilancia enfocadas hacia el exterior.

Una vez dentro, los policías sorprendieron al presunto encargado del negocio e inspeccionaron las instalaciones. Durante el registro, se incautaron más de 600 gramos de marihuana, más de 100 gramos de hachís y diversos derivados cannábicos. Además, los agentes hallaron miles de útiles destinados a la distribución y venta de las sustancias, así como dinero en efectivo fraccionado en billetes de distinto valor.

Con todas las pruebas intervenidas, los agentes procedieron al arresto del sospechoso y la autoridad judicial decretó el cierre preventivo del falso club.