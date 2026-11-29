Un marroquí enloquecido ha sido detenido por la Policía Local de Palma y la Policía Nacional tras agredir a puñetazos a un apoderado de Vox en plena jornada electoral, en un episodio de violencia que se desencadenó después de que el presidente de la mesa le impidiera votar utilizando la aplicación de la Dirección General de Tráfico (DGT) -carnet de conducir digital- como documento identificativo.

Los hechos se produjeron en torno a las 17:45 horas, cuando el individuo pretendió ejercer su derecho al voto mostrando la identificación de la aplicación de la DGT. Ante la negativa del presidente de la mesa a aceptar dicha acreditación, el hombre comenzó a alterarse, protagonizando una escena de creciente tensión en el colegio electoral.

Lejos de calmarse, el sujeto intentó recurrir también al DNI, pero tampoco tenía activada la identificación electrónica. La situación fue escalando y el individuo, cada vez más exaltado, terminó arremetiendo contra los apoderados de Vox que se encontraban en el lugar.

En medio del altercado, el hombre propinó un puñetazo a uno de los apoderados de Vox, que tuvo que recibir asistencia sanitaria y acudir a un centro de salud para ser atendido por las lesiones sufridas. La agresión convirtió una discusión por la identificación necesaria para votar en un episodio de violencia física en pleno desarrollo de la jornada electoral.

La intervención de los agentes fue inmediata. La Policía Local de Palma y la Policía Nacional procedieron a detener al presunto agresor después de los hechos ocurridos en el colegio electoral, poniendo fin al altercado.

El incidente ha empañado la jornada electoral con una agresión que terminó con un representante de Vox atendido en un centro sanitario y un hombre arrestado tras la intervención policial. Lo que comenzó con un intento de votar utilizando una identificación que la mesa no aceptó acabó con violencia, asistencia médica y una detención.