El PP vuelve a ganar en Palma, como ya sucedió en las pasadas elecciones generales, a un PSOE que se estrella de nuevo, mientras Vox se consolida como tercera fuerza política que dobla en porcentaje de voto a los separatistas de Ara-Més.

Con una histórica participación, los palmesanos refrendan el cambio político que se ha producido a nivel nacional, donde PP y Vox suman para lograr la mayoría absoluta en el Congreso y, a su vez, avalan la gestión realizada en la capital balear por el alcalde, Jaime Martínez, después de tres años de gobierno.

En porcentaje de voto, el PP logró un empate técnico con un 34%, respecto a los resultados que obtuvo en los comicios de 2023, mientras el PSOE se ha dejado dos puntos con un 28%, mientras Vox perdió un 5% de apoyos por el voto útil a los populares.

La coalición separatista Ara-Més se quedó tres puntos por debajo en Palma del porcentaje de voto que logró con Sumar en el verano de 2023 y cosechó un 12% de votos.

Respecto a lo sucedido en las pasadas elecciones generales de julio de 2023, la distancia entre el PP y PSOE se ha acrecentado de manera notable. Hay que tener en cuenta que en aquellos comicios hubo casi un empate técnico en la capital balear que apenas se decantó en la recta final del escrutinio, cuando los populares lograron poner una distancia de 7.000 votos con los socialistas.

Después de recuperar en las pasadas elecciones autonómicas y municipales las principales plazas de poder en Baleares, desde la Alcaldía de Palma, Govern balear, pasando por los cuatro consells insulares y los principales ayuntamientos de Baleares, todo apuntaba a un resultado menos holgado, tras tres años de gestión del PP en estas elecciones generales, cosa que al final no se ha producido.

De hecho, PP y Vox juntos han sacado un 52% de voto, lo que consolida a los dos partidos de centro derecha como los mejor valorados de los palmesanos. Basta un dato: en 2023 la suma de porcentaje de votos de PSOE y Sumar en Palma fue del 45% y en estos comicios ambas formaciones se han quedado siete puntos por debajo, en un 38%.