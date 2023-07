El PP vuelve a ganar en Palma en unas elecciones generales y supera por 7.000 votos al PSOE después de una reñida noche electoral donde hasta casi el 70% del voto escrutado se estaba registrando un empate técnico entre las dos formaciones que finalmente se decantó con más holgura de la prevista PP a lo largo del escrutinio de las mesas electorales.

Después del hundimiento en las dos elecciones generales celebradas en 2019 donde el PSOE fue el partido más votado, el PP recuperó fuelle ha sido el partido que logra más respaldo en las urnas (59.00 votos, 34%).

Con una participación similar a la de noviembre de 2019, la candidatura del PP liderada en Baleares por el ibicenco Marí Bosó está logra en Palma un 14% más de respaldo del que la formación obtuvo en noviembre de 2019 cuando cosechó el 20,93% de los votos, y quedó a casi cinco puntos del PSOE (25,6%) que fue el partido más votado en aquellos segundos comicios de 2019. En la noche de hoy, los socialistas con la ex presidenta del Govern, Francina Armengol, al frente han mantenido el tipo con el PP han acaparado el 30% de respaldo electoral y 51.500 votos.

Vox es la tercera fuerza política con como sucediera hace cuatro años donde quedaron a apenas un punto del PP (19,18% votos), ahora se han quedado a 15, con casi 30.600 votos, 17%.

Mientras, Sumar Més ha quedado en cuarto lugar, y la candidatura del independentista Vicenç Vidal que ha logrado el escaso de diputado en el Congreso que los secesionistas de Més consiguen por primera vez, cosechó 27.000 votos, 15,4%.

Después de recuperar en las pasadas elecciones autonómicas y municipales las principales plazas de poder en Baleares, desde la Alcaldía de Palma, Govern balear pasado por los cuatro consells insulares y los principales ayuntamientos de Baleares, todo apuntaba a una amplia mayoría del centro derecha en Palma en estas elecciones generales.

Pero al igual que ha sucedido a nivel nacional los socialistas han aguantado en Baleares y Armengol ha logrado los tres diputados que sólo aseguraban los sondeos más optimistas. Se da la circunstancia de que a estos comicios no se han presentado formaciones como los regionalistas de El PI, mientras que Podemos lo ha hecho integrado en Sumar. La formación de Yolanda Díaz en el caso de la capital balear, no así en Mallorca y Baleares, no ha logrado desbancar a Vox como tercera fuerza política.

Con los resultados obtenido en la noche de hoy, el PP supera los 51.228 votos logrados en las pasadas elecciones municipales de Palma que le dieron a Jaime Martínez, la Alcaldía de la capital balear, al igual que los socialistas que con el ex alcalde José Hila, al frente se quedaron en 39.585 votos.