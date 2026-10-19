Noche caótica en Alicante: los bomberos rescatan a decenas de personas atrapadas en tejados y coches por la DANA

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado 65 maniobras de rescate durante la noche y la madrugada de este lunes, entre las 20:15 y las 07:43, por la DANA Adam. Durante ese tiempo, los servicios de emergencias atendieron casi «400 llamadas» de personas que precisaban ayuda en tejados, coches y viviendas, según ha asegurado el portavoz oficial del cuerpo, César Alcaraz, poco antes de las 10:00 horas.

El grupo de rescate por helicóptero se encuentra actualmente terminando de realizar las últimas labores de rescate en la comarca de Marina Alta que no se pudieron completar por la noche por la imposibilidad de volar. Se ha precisado que esos trabajos se concentren en esa comarca, más concretamente, en las localidades de Pego y Jávea, que destacan con datos «muy por encima del resto» con 31 y 25 intervenciones respectivamente. Durante la noche y la madrugada, ha habido cuatro en Els Poblets, dos en Adsubia y Benimeli y otra en Dénia. Según el Consorcio, las intervenciones se han registrado «con especial intensidad» en Jávea desde las 20:30 hasta las 01:00 horas, y desde esa hora y hasta las 04:00 en Pego.

El número de intervenciones, teniendo en cuenta el total desde las 15:30, cuando se intensificaron los trabajos, asciende a 92, aunque «podrían ser algunos más», según las mismas fuentes. La gran mayoría de estas se deben a achiques de agua en viviendas, garajes o trasteros, además de vehículos bloqueados por la lluvia o el desbordamiento de algún río.

A modo de apoyo, se han montado dos puestos de mando y se han reforzado las dotaciones en el parque de Dénia con cuatro de los parques de Benidorm, Cocentaina y Crevillente. También se han activado cuatro unidades de bomberos forestales con dos vehículos, encargados de «controlar los cauces de los ríos».

También se desalojó un camping por los efectos del temporal a las 00:24 de la madrugada. Fueron evacuadas 64 personas a una sala polivalente en Jávea. Según el Consorcio, hay constancia de heridos.

Actuaciones en la Marina Alta

César Alcaraz ha confirmado que los municipios más afectados por el temporal se encuentran en la comarca de la Marina Alta, destacando por encima del resto la localidad de Pego, que ha sido la que ha tenido mayor número de intervenciones entre domingo y lunes. De acuerdo con sus declaraciones, durante la madrugada se han llegado a movilizar a más de 50 efectivos, atendiendo casi 400 llamadas de asistencia. Además, ha indicado que se han priorizado las actuaciones de salvamento.