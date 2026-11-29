El supermercado que describe esta solicitud de 1949 funciona de la siguiente manera. La lata avanza sobre una cinta transparente, con la marca hacia abajo, y pasa por una zona muy iluminada.

Si el aparato reconoce el dibujo del fondo, un empujador la saca de la cinta y la manda por una rampa hasta el punto donde se envuelve. Si no lo reconoce a tiempo, la lata sigue de largo, no pasa la barrera y una segunda cinta la devuelve hacia el punto donde se coloca.

El documento que cuenta esto se presentó el 20 de octubre de 1949. La marca del fondo era una diana.

Octubre de 1949

La patente va a nombre de dos personas, con su ciudad al lado y sin empresa cesionaria. Son Norman J. Woodland, de Ventnor, en Nueva Jersey, y Bernard Silver, de Filadelfia.

El expediente tiene el número de serie 122.416 y once reivindicaciones.

El título no habla de códigos ni de barras. Se llama «Aparato y método de clasificación», y la primera línea dice que la invención se refiere al arte de clasificar artículos.

La oficina de patentes de Estados Unidos la concedió casi tres años después. Es la patente 2.612.994, con fecha del 7 de octubre de 1952.

Clasificar sin mirar el objeto

Los objetivos que enumera la patente son seis. El primero es un aparato automático que clasifique cosas por su respuesta fotoeléctrica a líneas o colores.

Esas líneas van pegadas, impresas o de algún modo representando a la cosa clasificada. El tercer objetivo lo dice sin rodeos: clasificar «sin recurrir a las características de las cosas mismas».

Hay otro objetivo que apunta más lejos que la caja de un supermercado. El aparato debía servir de «órgano sensorial y clasificador» para máquinas de tabular, calcular y clasificar.

Y uno más, el que explica la forma del dibujo. Las cosas tenían que poder pasar por delante del lector sin orientarlas respecto a la dirección del movimiento.

Por qué una diana

La primera figura de la patente es un grupo de líneas rectas y paralelas. El texto avisa de su límite: ese patrón solo sirve donde se pueda orientar.

Para quitarse ese problema de encima, los autores cambian la forma del dibujo. El patrón de líneas rectas se convierte en el patrón circular de la figura 10, de modo que la orientación deje de ser necesaria.

Las cuatro líneas de la figura circular se corresponden una a una con las cuatro del dibujo recto. En el centro hay además una serie de círculos concéntricos, blancos y negros alternos, que cumplen otra función: son la parte por la que el aparato reconoce la diana.

La lámina de dibujos lleva una nota al pie, rotulada a mano en mayúsculas junto a esa figura. Advierte de que «las líneas 6, 7, 8 y 9 son menos reflectantes que las líneas 10».

Tres líneas, siete clases

La aritmética del sistema se explica con las figuras 2 a 8. Con tres posiciones de línea y sus combinaciones se obtienen siete clasificaciones distintas.

A partir de ahí la cuenta crece sola. Una posición más añade otras ocho; otra posición, dieciséis; otra, treinta y dos.

Los autores lo rematan diciendo que el número de clasificaciones puede hacerse grande sin límite. Basta con meter más sitios para líneas dentro del dibujo.

Un ejemplo con siete precios

El ejemplo que desarrollan es el de las latas y otros envases de un supermercado. El dibujo va en una pegatina o un sello estampado en el paquete.

Puede ser necesario, dicen a modo de ejemplo, clasificar el paquete en siete categorías de precio, de uno a siete centavos. Eso se resuelve con tres posiciones de línea.

Conviene entender bien qué hace el dibujo, porque no guarda ninguna cifra. Lo que lleva es una instrucción de clasificación, y lo que hace el aparato es reconocer ese patrón y meter el paquete en la clase que le corresponde. Las categorías del ejemplo son de precio, pero podrían ser otra cosa: el propio texto habla antes de un departamento o de un volumen.

El resto es la coreografía de la cinta. El envase viaja con la diana hacia abajo sobre la cinta transparente, varias fuentes lo iluminan con fuerza y la luz reflejada en el fondo entra en el elemento óptico de barrido.

Si hay reconocimiento, el empujador manda el paquete a la rampa y este atraviesa la barrera para ser envuelto y salir del local. Si no lo hay, la cinta de retorno lo devuelve hacia el punto de partida.

La lente y el vidrio esmerilado

El lector está descrito pieza por pieza. Una lente, o varias, enfocan la luz del fondo del paquete sobre una pantalla de vidrio esmerilado.

La lente y su distancia a la pantalla están elegidas para que la imagen salga nítida. Da igual que el fondo del paquete quede un poco más cerca o un poco más lejos.

Dentro va un carro que oscila de un lado a otro de la cinta. Si el paso de la rosca que lo mueve es constante, su velocidad también lo es, salvo en el breve momento de la inversión. Sobre él se monta una caja estanca a la luz.

Ese vaivén es lo que permite leer la diana esté donde esté el paquete. Así no hace falta colocarlo con precisión sobre la cinta.

Tinta que responde a la luz

La versión que describen usa líneas claras y oscuras, pero el texto contempla variantes en color. Cada color podría funcionar como una posición de línea.

Hay una idea más, pensada para que el entorno no estropee la lectura. Si los colores se obtienen con pigmentos fluorescentes iluminados con luz ultravioleta, los colores no fluorescentes de alrededor no corrompen el dibujo.

La patente tampoco se encierra en el supermercado, y lo avisa en sus primeras líneas. Dice que va a describir en detalle una realización en ese campo, pero que «no debe considerarse que la invención se limite a ese campo».

El cierre insiste en lo mismo: la invención no está limitada a la realización concreta que se ilustra y se describe. Después vienen las once reivindicaciones y la lista de patentes citadas, siete estadounidenses y una británica de 1927.

Eso es todo lo que hay en el documento, con sus tres láminas de dibujos. Lo que vino después, y cuándo se escaneó el primer producto en una caja, no está en estos papeles.

El texto citado es la patente 2.612.994 de Estados Unidos, solicitada el 20 de octubre de 1949 y concedida el 7 de octubre de 1952, tal como la publica Google Patents. La copia facsímil en PDF, con las tres láminas de dibujos, está en el mismo sitio. Las traducciones son propias.