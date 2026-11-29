España e Italia están jugando la final de la Copa Davis 2026. Rafa Jódar no ha podido superar a Musetti en el primer partido con un 1-6, 2-6, 7-6. Carlos Alcaraz ha manejado la presión a la perfección contra Cobolli y se ha impuesto en dos sets. Todo se decidirá en el partido de dobles y ambos equipos han tomado una decisión de última hora.

David Ferrer lo tenía todo pensado. Marcel Granollers y Pedro Martínez estaban listos para asumir la responsabilidad ante Matteo Berrettini y Andrea Vavasori. Sin embargo, se ha hecho oficial que Carlos Alcaraz jugará junto a Granollers como decisión de última hora. El murciano asume la responsabilidad en el momento definitivo

Oficial: Carlos Alcaraz jugará el dobles

La opción de modificar la pareja anunciada inicialmente existía. De hecho, el tenista confirmó ayer que estaba dispuesto a disputar el partido si su físico se lo permite y el capitán lo decide. Tras ganar en dos sets, se ha visto con gasolina suficiente para asumir el duelo definitivo de la Copa Davis. Italia también ha hecho un cambio, Musetti sustituitá a Berrettini.

España quiere llevarse la revancha ante los italianos, que consiguieron ganarles la final en el 2025. Rafa Jódar no ha podido con Musetti después de remontar levantar un 5-2 en el primer set con el tobillo vendado. El madrileño se ha desconectado en el tercer set después de un primer juego que rozó el cuarto de hora. Los problemas físicos volvieron a aparecer en el peor momento.

Alcaraz está mostrando un nivel intratable y no ha defraudado con la victoria sobre Cobolli. Sin embargo, el italiano ha apretado en el segundo set y ha alargado el partido más de la cuenta. Pese a ello, David Ferrer no ha tenido dudas y ha confiado en él para asumir la responsabilidad, aunque el murciano no es un especialista en la modalidad de dobles.