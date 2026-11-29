Fernando Alonso sufrió de nuevo cómo Aston Martin le obligó a sumar otra carrera para olvidar del Mundial. El piloto español sumó su noveno abandono después de quedarse tirado con el coche en la vuelta 38 del Gran Premio de Qatar. Aunque esta vez fue por problemas con la batería, el cúmulo de los fallos del AMR26 hace que solo piense en acabar la temporada lo antes posible y centrarse en el Dakar. Pero este domingo ha querido dar un palo tremendo a la escudería británica.

«Ya solo queda la última carrera. Pero el domingo ya estaré pensando en el Dakar. Somos el segundo coche en las curvas y el segundo peor en las rectas. Te sientes un gran piloto cuando te pegas a ellos, pero luego es imposible pasar por el motor. Ha sido un problema de batería. Pronto llega el Dakar, espero que con un coche más robusto», expresó Alonso ante los medios. Una mentalidad que tendrá cuando corra en Abu Dhabi para cerrar otro año para olvidar.

El Dakar es su nueva ilusión para olvidar del chasco en la Fórmula 1: «La primera idea cuando nos comprometimos para el Dakar fue hacer tests en diciembre, pero ni hay coches disponibles y por eso tendré que subirme al coche de nuevo en Portugal para la primera etapa. Nos retrasaremos en la preparación, pero es lo que hay, aunque diciembre estaré libre», dijo el asturiano.

Alonso correrá por segunda vez en el Dakar, pero con la novedad de que esta vez lo compagina con su descanso en la Fórmula 1: «Este año es más la diversión que la experiencia y la inversión en amoldarse a la categoría», añadió. Una ilusión que le sirvió para no hacerse sangre con lo ocurrido en Qatar, asegurando que no se divirtió peleando con Williams y Haas: «Te sientes un pilotazo porque les recorta mucho en las curvas, pero creo que es la naturaleza del coche. Cuando peleamos en carrera, pagamos el precio. Aunque seamos más rápidos, no podemos adelantar a nadie en pista. Eso luego compromete nuestras carreras», dijo Alonso.