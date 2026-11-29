La de noviembre no era una ventana fácil para España. Comenzaba sin tres de los ocho Euroligas y con la obligación de ganar a Montenegro en Podgorica para enderezar el rumbo tras las tres derrotas del verano. Sólo así la selección española podía evitar verse fuera del Mundial de Qatar 2027 y lo hizo con autoridad (62-93). Faltaba por ver si sería capaz de prolongar esa versión contra una Grecia herida y con urgencias por clasificarse. Y no tuvo piedad.

Los de Chus Mateo han tumbado a los griegos este domingo en Santiago de Compostela, un triunfo grande con aroma a venganza (les ganaron en el OAKA y fue su verdugo en el pasado Eurobasket) con el que se encamina hacia Qatar. Sólo perder los dos siguientes partidos y que a ese batacazo se sume una carambola impediría a La Familia participar en el Mundial. El Multiusos Fontes do Sar se divirtió y se dejó el alma a partes iguales animando a España para obtener una victoria decisiva que le mete virtualmente en la cita mundialista.

Otra más con la coralidad por bandera, con seis jugadores por encima de los dobles dígitos de valoración y un líder: Juancho Hernangómez. Con el de Panathinaikos, que vuela directo de regreso a Atenas con la expedición griega, +15 para España. Sus 11 puntos y sus seis rebotes para 18 créditos fueron un impulso para España. La reivindicación de los hermanos Hernangómez no sería sin Willy: 9 tantos, 4 capturas, 10 de valoración y +12 con él. Aunque su sustituto, Pierre Oriola, rayó el mismo nivel de eficiencia que siempre. Desde que Chus Mateo le recuperó para la causa, claro.

Jaime Fernández (12 puntos, 7 asistencias y 13 créditos), Darío Brizuela (13 tantos), Álvaro Cárdenas (9 y 12), Alberto Abalde (9, 6 y 11) y Francis Alonso como máximo artillero (14 puntos y cuatro triples) lideraron a una España que empequeñeció a Grecia, sumida en un drama y exigida a bordar la siguiente ventana y esperar otros resultados para no quedarse fuera de un Mundial 25 años después.

España saca el cañón

La selección comenzó con buen pie ante una Grecia que se jugaba la vida. Chus Mateo salía con un quinteto de garantías, con cuatro Euroliga y Willy, y le funcionaba durante la primera rotación, con cuatro triples que dispararon a una España acertada. La ventaja no era amplia, pero se sentía a gusto hasta que su rival espabiló con un parcial de 2-10 para colocarse por delante en el marcador (29-36).

España tiró ahí de oficio con Oriola, que lideró la reacción como contra Montenegro, Juancho, Abalde y Jaime Fernández, y devolvió el parcial a Grecia (10-0) para recuperar el mando al final de la primera parte (41-40). El duelo de campeones del mundo por un billete en Qatar estaba en todo lo alto. Y la selección crecida. Menudo arranque en el segundo tiempo.

España la movía rápido, Willy percutía anotando bajo el aro y Cárdenas y Brizuela disparaban de tres. Todo salía bien. Incluso los pequeños cogían rebotes ofensivos… y la máxima subía a +17 (64-47). Desde entonces, la selección sostuvo a su oponente mezclando brillantez y endeblez defensiva, lógico, y Chus Mateo no rompió la regla del reparto de minutos, con Abalde, ausente en Montenegro, siendo el único por encima de los 25 en pista.

A un paso del Mundial

El desenlace confirmó a España de nuevo en el liderato con su séptima victoria, las mismas que una heroica Georgia. Motivo para celebrar a lo grande en Santiago. El Mundial está a la vuelta de la esquina. Grecia se hizo pequeñita con el transcurso del partido y al final maquilló un marcador que pudo ser más duro (83-74). Con Kostas Papanikolau (15 puntos, 7 rebotes y 21 de valoración) y Vasileios Toliopoulos (21, 4, 20 y 5 asistencias) enchufados no les bastó a los de Spanoulis para arrebatarle el triunfo a nuestra selección.