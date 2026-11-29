Hoy, 29 de noviembre de 2026, ha sido bautizado como uno de los días más esperados del año. Aunque, todavía sigue habiendo numerosas personas que desconocen cuantos escaños necesita obtener un partido político para conseguir la mayoría absoluta en España.

Se trata de una de las cifras clave de la jornada electoral, ya que determina qué formaciones políticas pueden gobernar con mayor facilidad y cuáles necesitarán llegar a acuerdos con otros partidos para conseguir apoyos suficientes.

En España, el Congreso de los Diputados está compuesto por un total de 350 diputados, por lo que alcanzar la mayoría absoluta requiere conseguir más de la mitad de los escaños.

La clave para obtener mayoría absoluta: 176 escaños

El Congreso de los Diputados cuenta con 350 representantes, por lo que la mitad exacta serían 175 diputados. Para conseguir la mayoría absoluta es necesario superar esa cifra, lo que sitúa el mínimo en 176 escaños. Así que, la respuesta está en esta composición de la Cámara Baja.

Un partido político que consiga 176 diputados podría alcanzar la mayoría absoluta por sí solo, sin necesidad de buscar el apoyo de otras formaciones políticas para sacar adelante una investidura en primera votación.

Al mismo tiempo, es posible que varios partidos sumen sus representantes y consigan conjuntamente esa mayoría. En este caso, los acuerdos entre formaciones políticas son clave para poder formar Gobierno.

¿Qué ocurre si ningún partido consigue los 176 escaños?

Si un partido no consigue mayoría absoluta no significa que no pueda gobernar, las formaciones políticas podrán negociar con otros partidos para conseguir los apoyos necesarios en el Congreso.

La Constitución Española establece, en su artículo 99, que el candidato a la Presidencia del Gobierno debe someterse a una sesión de investidura en la Cámara Baja donde la primera votación tendrá que tener un respaldo de la mayoría absoluta, es decir, 176 votos favorables. Si no lo consigue, se celebra una segunda votación 48 horas después.

En esta segunda ocasión, el candidato podrá ser investido si consigue mayoría simple, es decir, obtener más votos a favor que en contra. Por tanto, no necesita alcanzar obligatoriamente los 176 apoyos.

La diferencia entre mayoría absoluta y mayoría simple

Ambos conceptos suelen hacer su aparición durante las elecciones generales y cada uno de ellos se traduce en lo siguiente:

Mayoría absoluta : requiere conseguir al menos 176 votos favorables en un Congreso compuesto por 350 diputados.

: requiere en un Congreso compuesto por 350 diputados. Mayoría simple: se obtiene cuando hay más votos a favor que en contra, sin necesidad de alcanzar una cifra fija de apoyos.

Esta diferencia es importante durante las negociaciones posteriores a las elecciones, ya que un candidato puede conseguir llegar a la Presidencia del Gobierno sin que su partido tenga mayoría absoluta.

¿Es necesario ganar las elecciones para gobernar?

La fuerza política más votada en unas elecciones generales no garantiza automáticamente la Presidencia del Gobierno. El sistema parlamentario español establece que el candidato debe conseguir la confianza del Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura.

Lo anterior refleja que una formación política que haya quedado en segunda posición puede llegar a gobernar si consigue reunir los apoyos parlamentarios necesarios. De esta manera, los pactos entre partidos, coaliciones y abstenciones son relevantes para decidir quién ocupará el cargo.

Los 176 escaños representan el número necesario para alcanzar la mayoría absoluta en España, pero no son imprescindibles para formar Gobierno. Todo dependerá de los resultados electorales y de la capacidad de las distintas formaciones para alcanzar acuerdos.