Salvamento Marítimo ha rescatado entre la noche del sábado y este domingo tres cayucos que han desembarcado en el puerto de La Restinga. Una de las embarcaciones viajaba con 131 inmigrantes, la segunda con 88 —entre los que había una persona fallecida— y la tercera con 42.

El puerto de La Restinga vuelve a ser protagonista en una nueva jornada de llegadas de inmigrantes procedentes de África subsahariana. En la única embarcación que ha desembarcado el sábado en las costas canarias viajaban 131 personas procedentes de Senegal, Guinea-Conakry, Guinea-Bisáu y Malí. El cayuco habría salido de Sekunda (Gambia) hace una semana.

Este domingo, el primer cayuco que fue interceptado por Salvamento Marítimo llevaba a bordo a una persona fallecida; en él viajaban 88 personas, de nacionalidad senegalesa y gambiana, que navegaban desde hacía siete días desde Mbour (Senegal).

Durante la tarde arribaba el segundo cayuco con 42 personas de Mauritania y Senegal, que habían zarpado desde Senegal seis días antes y fueron interceptadas a 24 kilómetros de La Restinga por la Guardia Civil.

El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó al helicóptero Helimer 204, que confirmó la localización de la embarcación y ha comunicado a la Salvamar Navia que ha acompañado al cayuco hasta el recinto portuario.

Las nuevas llegadas se producen apenas dos días después de la última tragedia de la Ruta Canaria frente a El Hierro, cuando un cayuco que había permanecido diez días en el mar fue localizado a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de la isla con 90 supervivientes y 14 cadáveres.