El Gobierno valenciano envía avisos ES-Alert a Valencia y Alicante por la previsión de lluvias torrenciales

El Gobierno valenciano ha enviado este sábado dos mensajes ES-Alert a los móviles de la población de distintas zonas de Valencia y Alicante ante la previsión de lluvias torrenciales. Los avisos piden evitar desplazamientos, alejarse de los cauces y no cruzar zonas inundables. El litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante estarán bajo aviso rojo desde las 10:00 horas del domingo hasta las 10:00 del lunes.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha remitido el primer mensaje a las 14:40 horas a los habitantes de estas dos áreas. Cinco minutos después, ha enviado otro al litoral norte y al interior sur de Valencia, donde el nivel naranja alto entrará en vigor a medianoche.

Los mensajes llegan tras la reunión de coordinación presidida por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, con representantes de las administraciones y los servicios que intervienen en esta emergencia.

Evitar desplazamientos

Emergencias reclama respetar los cortes de tráfico y evitar actividades en los cauces y sus inmediaciones. «En zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa», recoge el primer aviso, que recuerda el teléfono 112 para emergencias.

Valderrama ha pedido extremar las precauciones a partir de esta noche, desplazarse sólo si es estrictamente necesario y seguir la información de los canales oficiales.

La Comunidad Valenciana tiene este sábado avisos amarillos que pasarán a naranja a medianoche en el litoral de Alicante y en la costa norte y el interior sur de Valencia. Se prevén hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, 150 en doce horas y hasta 300 en un día.

Sobre las zonas con aviso rojo, el conseller ha advertido: «Las lluvias pueden ser muy intensas en una hora y llegar a 200 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 300 litros en 24 horas».

Emergencias establecerá esta tarde-noche un dispositivo especial para vigilar los cauces y seguir la situación de cada municipio. También se ha constituido una unidad de seguimiento del riesgo con Protección Civil, el Centro de Coordinación de Emergencias, las confederaciones hidrográficas y Aemet.

Otras zonas en alerta

La dana Adam también mantiene este sábado en aviso rojo a El Ejido, en Almería, por acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora. Albacete, Murcia y los litorales de Barcelona y Tarragona están en naranja por tormentas y fuertes precipitaciones, que pueden ir acompañadas de granizo.

Aemet advierte de posibles inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas en arroyos y ramblas, especialmente donde los suelos están saturados por lluvias anteriores.

El domingo estarán en aviso naranja Almería, Murcia, Albacete, Ibiza, Formentera y los litorales de Barcelona y Tarragona. Las lluvias podrán ser muy fuertes o torrenciales y persistentes. La inestabilidad continuará el lunes en el entorno del cabo de la Nao, los litorales de Murcia y Almería y las Pitiusas, y podrá extenderse al resto de Baleares.