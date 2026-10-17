COMUNIDAD VALENCIANA

El Gobierno valenciano envía avisos ES-Alert a Valencia y Alicante por la previsión de lluvias torrenciales

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Una persona observa uno de los mensajes de alerta que la Generalitat Valenciana ha enviado
Una persona observa uno de los mensajes de alerta que la Generalitat Valenciana ha enviado. (Efe)

El Gobierno valenciano ha enviado este sábado dos mensajes ES-Alert a los móviles de la población de distintas zonas de Valencia y Alicante ante la previsión de lluvias torrenciales. Los avisos piden evitar desplazamientos, alejarse de los cauces y no cruzar zonas inundables. El litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante estarán bajo aviso rojo desde las 10:00 horas del domingo hasta las 10:00 del lunes.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha remitido el primer mensaje a las 14:40 horas a los habitantes de estas dos áreas. Cinco minutos después, ha enviado otro al litoral norte y al interior sur de Valencia, donde el nivel naranja alto entrará en vigor a medianoche.

Los mensajes llegan tras la reunión de coordinación presidida por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, con representantes de las administraciones y los servicios que intervienen en esta emergencia.

ES-Alert
ES-Alert en Comunidad Valenciana. (Ep)

Evitar desplazamientos

Emergencias reclama respetar los cortes de tráfico y evitar actividades en los cauces y sus inmediaciones. «En zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa», recoge el primer aviso, que recuerda el teléfono 112 para emergencias.

Valderrama ha pedido extremar las precauciones a partir de esta noche, desplazarse sólo si es estrictamente necesario y seguir la información de los canales oficiales.

La Comunidad Valenciana tiene este sábado avisos amarillos que pasarán a naranja a medianoche en el litoral de Alicante y en la costa norte y el interior sur de Valencia. Se prevén hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, 150 en doce horas y hasta 300 en un día.

Sobre las zonas con aviso rojo, el conseller ha advertido: «Las lluvias pueden ser muy intensas en una hora y llegar a 200 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 300 litros en 24 horas».

Emergencias establecerá esta tarde-noche un dispositivo especial para vigilar los cauces y seguir la situación de cada municipio. También se ha constituido una unidad de seguimiento del riesgo con Protección Civil, el Centro de Coordinación de Emergencias, las confederaciones hidrográficas y Aemet.

Otras zonas en alerta

La dana Adam también mantiene este sábado en aviso rojo a El Ejido, en Almería, por acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora. Albacete, Murcia y los litorales de Barcelona y Tarragona están en naranja por tormentas y fuertes precipitaciones, que pueden ir acompañadas de granizo.

Aemet advierte de posibles inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas en arroyos y ramblas, especialmente donde los suelos están saturados por lluvias anteriores.

El domingo estarán en aviso naranja Almería, Murcia, Albacete, Ibiza, Formentera y los litorales de Barcelona y Tarragona. Las lluvias podrán ser muy fuertes o torrenciales y persistentes. La inestabilidad continuará el lunes en el entorno del cabo de la Nao, los litorales de Murcia y Almería y las Pitiusas, y podrá extenderse al resto de Baleares.

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