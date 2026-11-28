Donde antes solo crecían cepas alineadas, hoy conviven bancales de hortalizas, frutales recién plantados, cinco perros y ocho gatos que llegaron de la calle. Es el paisaje de una finca del interior de Andalucía que una pareja de antiguos nómadas transforma poco a poco con sus propias manos, y que ahora se suma a la lista de proyectos que buscan voluntarios para vivir gratis.

Los protagonistas pasaron cuatro años en una furgoneta camperizada antes de asentarse aquí, y el proyecto les exige ahora más de lo previsto. «Trabajamos todos los días y enseguida nos dimos cuenta de que nos vendrían bien unas manos que nos ayudaran», explican en su propuesta, que se publica en algunos sitios de intercambio de trabajo y voluntariados.

Todo sobre la finca del sur de España que ofrece vivienda gratis a voluntarios a cambio de cuidar la tierra y a 13 mascotas

Para empezar, la pareja anfitriona de este voluntariado compró el terreno en 2022: algo más de media hectárea de un antiguo viñedo en plena campiña andaluza.

Han conservado parte de las cepas, pero el resto se está transformando en un bosque comestible, un sistema de cultivo inspirado en la permacultura que imita la estructura de un bosque natural y combina frutales, arbustos y plantas útiles a distintas alturas.

En este marco, quienes se apuntan a este voluntariado reciben alojamiento gratuito a cambio de colaborar en el día a día. La finca dispone de una caravana para los voluntarios y de espacio para tiendas de campaña, autocaravanas y furgonetas.

De momento, la propuesta no detalla las comidas, aunque varios antiguos voluntarios hablan de platos cocinados y compartidos con los anfitriones, algo habitual en este tipo de intercambios.

¿Qué tareas tienen los voluntarios en esta finca andaluza?

El trabajo es variado y cambia según la temporada, de modo que no hay dos semanas iguales en la finca. Entre las tareas que proponen los anfitriones figuran estas:

Agricultura: arrancar cepas, sembrar, construir bancales elevados, acolchar y recoger semillas y flores de plantas medicinales.

arrancar cepas, sembrar, construir bancales elevados, acolchar y recoger semillas y flores de plantas medicinales. Cosecha y conserva de aceitunas: se hace entre octubre y noviembre.

se hace entre octubre y noviembre. Construcción: un horno de pan y pizza, un váter de compost, plataformas para tiendas y un gallinero hecho con palés.

un horno de pan y pizza, un váter de compost, plataformas para tiendas y un gallinero hecho con palés. Cuidado diario de los animales: de los perros y los gatos del refugio.

Por otro lado, también hay espacio para lo creativo. Proponen, por ejemplo, decorar el pozo y el suelo con mosaicos, levantar muros con botellas recicladas, hacer macramé o dar una segunda vida a muebles y ropa que ya nadie usa. Buena parte de estos trabajos reutiliza materiales que ya hay en la finca, una de las bases de la permacultura.

A su vez, cabe remarcar que no hay un horario fijo, y quienes ya han pasado por allí describen un ritmo tranquilo y flexible que a veces se detiene por el tiempo. «Allí el trabajo no es realmente trabajo, es voluntariado», resume uno de ellos.

Otro describe a los anfitriones como personas «muy tranquilas y con un gran corazón para los animales». La finca cuenta, además, con una conexión a internet rápida.

Un refugio para animales abandonados que también necesita voluntarios

Además del huerto, la pareja sostiene otro proyecto que ocupa buena parte de su jornada: un pequeño refugio para animales maltratados y abandonados. Los perros y gatos que viven hoy en la finca llegaron de la calle, y su cuidado de animales rescatados (comida, paseos y limpieza) es una de las tareas que se reparten con los voluntarios.

Desde luego, el contexto ayuda a entender la iniciativa. Según el último estudio, Él nunca lo haría de la Fundación Affinity; las protectoras, refugios y centros municipales de España recogieron en 2025 unos 285.000 perros y gatos (169.000 perros y 116.000 gatos), una cifra casi idéntica a la del año anterior.

En cambio, las adopciones, marcaron ese año su nivel más bajo del último lustro: de los 169.000 perros recogidos, solo unos 72.000 encontraron un nuevo hogar.

A eso se suma otro problema que señalan los expertos, ya que casi nueve de cada diez gatos llegaron a las protectoras sin microchip, lo que complica cualquier intento de devolverlos a sus dueños.