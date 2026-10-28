Se buscan voluntarios para vivir gratis en un albergue asturiano a cambio de ayudar 25 horas semanales atendiendo a los peregrinos del Camino de Santiago

Cada tarde, entre abril y octubre, una hilera de mochilas cruza la plaza de un pequeño pueblo del suroccidente de Asturias. Sus dueños llegan con las botas embarradas y la vista puesta en la montaña que les espera al día siguiente. Muchos acaban la jornada en un albergue asturiano donde nadie les cobra una tarifa fija y donde la cena, noblemente, se prepara para todos.

Detrás de esa acogida no hay una plantilla de empleados, sino un pequeño grupo de viajeros que han cambiado unas semanas de su vida por un oficio muy antiguo del Camino: el de hospitalero. Su responsable busca ahora nuevas incorporaciones, y lo que ofrece a cambio está lejos de ser un empleo convencional, aunque, eso sí, exige algo que no todo el mundo tiene.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en un albergue asturiano del Camino de Santiago

El anuncio, publicado en la plataforma Worldpackers, corresponde a Polagrino, una acogida de donativo situada en la Plaza de Abajo de Pola de Allande, en pleno Camino Primitivo. Su responsable, Stef, busca hospitaleros que colaboren 25 horas semanales en el día a día de la casa a cambio de alojamiento y las tres comidas diarias gratis, con un día libre por semana.

La historia es así: el albergue abrió en 2020 y funciona de abril a octubre. Dispone de quince plazas repartidas en tres habitaciones y, en lugar de cobrar una tarifa, pide a cada peregrino un «donativo responsable» que incluye sábanas de tela y desayuno.

Ese modelo, heredero de la hospitalidad tradicional del Camino, le ha valido una valoración de 5 sobre 5 en 84 reseñas de antiguos voluntarios.

Quienes se animen a la propuesta, dormirán en una habitación compartida con el resto del equipo y podrán usar libremente la cocina, la lavandería y la conexión a internet de alta velocidad.

Entre tanto, la estancia prevista va de diez días a un mes, aunque se contempla alargarla si ambas partes quedan satisfechas y hay hueco. El grupo es reducido: usualmente ronda entre uno y cinco hospitaleros a la vez.

¿Qué tareas tienen los hospitaleros?

Como ya se anticipó, el trabajo gira en torno a la rutina de los peregrinos. Por la mañana toca servir el desayuno y recogerlo, cambiar las sábanas, poner lavadoras y limpiar los baños; por la tarde, recibir a los recién llegados y preparar la cena.

Aunque el anuncio fija 25 horas semanales, su responsable matiza que la mayoría de los días la carga ronda las tres horas y rara vez supera las cinco.

Y todo depende del número de peregrinos que llamen a la puerta cada día y del reparto entre los voluntarios. Además de las tareas básicas, hay margen para quien quiera aportar algo más:

Cuidar el huerto, donde este año se quieren volver a cultivar verduras.

Pintar nuevos murales en la casa.

Hacer pequeñas reparaciones.

Ayudar en la recepción con las entradas y salidas de huéspedes.

Desde luego, la condición principal es la autonomía. «Para mí es importante que trabajes de forma independiente», advierte el anuncio, que pide iniciativa para ver lo que hay que hacer sin que nadie lo indique.

El primer día, los recién llegados acompañan a los veteranos para aprender las tareas. Las normas de la casa son sencillas: nada de borracheras ni fiestas ruidosas, responsabilidad y no levantarse tarde todos los días.

Recorriendo Pola de Allande, la antesala del Puerto del Palo

Pola de Allande es la capital de Allande, un concejo de algo más de 340 kilómetros cuadrados y apenas 1.506 habitantes, según el padrón de 2025.

El pueblo, presidido por el Palacio de Cienfuegos (de origen medieval), conserva también varias casas de indianos levantadas por emigrantes que regresaron de América. Uno de los voluntarios lo describe como «un pequeño pueblo rodeado de una naturaleza exuberante».

Para los peregrinos, la localidad marca el final de una etapa y el inicio de otra muy temida: la subida al Puerto del Palo, a 1.146 metros, uno de los puntos más altos y duros del Camino Primitivo.

Antes de llegar, muchos eligen entre esta variante y la Ruta de los Hospitales, un trazado de alta montaña sin servicios que se separa a la altura de Borres y vuelve a unirse en el propio puerto.

Recordemos que el Primitivo es, además, el itinerario jacobeo más antiguo. Parte de Oviedo y sigue los pasos del rey Alfonso II el Casto, que según la tradición lo recorrió en el siglo IX para visitar la tumba del apóstol. Fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2015 y en 2024 superó los 24.000 peregrinos, un 18% más que el año anterior, según la Junta de Galicia.

Cómo inscribirse en el voluntariado del albergue asturiano

La oferta está disponible en la página del voluntariado en Worldpackers, la plataforma que conecta a viajeros con anfitriones de todo el mundo.

Para postularse hay que crear un perfil, activar la membresía y enviar una solicitud explicando la experiencia previa y las fechas disponibles. Los requisitos son pocos: ser mayor de 18 años y tener un nivel intermedio de inglés o español.

A su vez, se aceptan voluntarios que viajen solos, en pareja o en dúo, y los vuelos, el seguro, el transporte interno y el visado corren por cuenta de cada participante. Las reseñas ayudan a entender la demanda.

A todo lo abordado en este artículo, Víctor Daniel, uno de los últimos hospitaleros, llegado desde México, lo resumía así: «La casa es el mejor albergue del Camino de Santiago, y no lo digo yo, sino los peregrinos que pasan por ahí».