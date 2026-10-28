Estos son los teléfonos habilitados para familiares y viajeros afectados por el accidente de trenes en Toledo

Hace poco más de una hora, dos trenes de Iryo y AVE han colisionado a la altura de Urda (Toledo). Según las informaciones de Emergencias de Castilla-La Mancha, la cifra de fallecidos asciende a 46 personas. El Gobierno asume que habrá más fallecidos y señala que se trata de un «error humano». Pedro Sánchez y Emiliano García-Page se dirigen ya al lugar del accidente.

Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, que causó 46 víctimas mortales, en apenas nueve meses otro grave accidente ferroviario vuelve a azotar a nuestro país. Las imágenes del accidente, al igual que Adamuz, son impactantes. Ya son más de 80 fallecidos en un mismo año entre ambos accidentes.

Este es el teléfono de emergencia

Renfe, a través de su cuenta oficial de X, ha compartido un teléfono de contacto para los afectados: 900 10 10 20. «Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares. Rogamos que, para cualquier otra gestión o petición de información, se evite llamar a este número», escribe Renfe.

⚠️ACCIDENTE URDA: Renfe ha habilitado el teléfono 𝟵𝟬𝟬 𝟭𝟬 𝟭𝟬 𝟮𝟬, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.

Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número. — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

Emiliano García-Page, presidente de Castilla La-Mancha, también ha expresado su preocupación a través de X: «Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda».

Para todos aquellos que necesiten asistencia o tengan más información importante, tienen en su disposición el teléfono 900 10 10 20 habilitado por Renfe.