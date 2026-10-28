Pompeyo Trogo, historiador romano: «Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto: si no tienen un enemigo en común, ocupan su tiempo en pelearse entre ellos»

Cneo Pompeyo Trogo es un historiador romano de origen galo que vivió en el siglo I a. C. durante el reinado del emperador Augusto. Su principal obra es Historias filípicas, una obra estructurada en 44 libros que recoge toda la historia del mundo mediterráneo hasta la fecha. La obra original no se conserva y el historiador Marco Juniano Justino fue el encargado de realizar un resumen en el que se recoge la cita sobre los hispanos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la famosa cita de los hispanos de Pompeyo Trogo.

«Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto: si no tienen un enemigo en común, ocupan su tiempo en pelearse entre ellos». Esta es la reflexión viral que se le atribuye al historiador Pompeyo Trogo, que sigue siendo tendencia 21 siglos después de que la dejara por escrito en su obra magna, Historias filípicas, un libro de 44 volúmenes titulado en honor a Filipo II, el fundador del imperio de Macedonia, y donde se recoge toda la historia de la zona mediterránea.

Desde la historia de Oriente y Grecia, todas las tierras conquistadas por Alejandro Magno hasta su incorporación al Imperio Romano. Aunque no toca la historia del imperio en el que vivió, en sus libros sí que toca la historia de la Roma pasada y en sus últimos escritos también hace referencia a la historia de Hispania, donde se le atribuye la cita que sigue siendo viral. Pese a que no se conserva una copia original de este casi medio centenar de libros de la historia universal del Mediterráneo, el historiador Marco Juniano Justino escribió una epítome titulada Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi y también una serie de resúmenes de estos libros llamados Prólogos.

La frase viral de Trogo sobre los hispanos

«Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto: si no tienen un enemigo en común, ocupan su tiempo en pelearse entre ellos». Esta es la frase viral sobre los hispanos que se le atribuye a Pompeyo Trogo y también hace otros halagos a nuestro país en la Laus Hispaniae, que está recogida en la Real Academia de la Historia y que exponemos a continuación:

El cuerpo de sus hombres está preparado para el hambre y la fatiga y su espíritu para la muerte. Todos son de una dura y rigurosa sobriedad. Prefieren la guerra a la inactividad y, si les falta un enemigo fuera, lo buscan en su propia tierra. A menudo mueren a causa de las torturas por su silencio sobre las confidencias a ellos hechas: hasta tal punto para ellos es más fuerte su preocupación por el secreto que por la vida. Se elogia también la firmeza de aquel esclavo que en la guerra púnica, habiendo vengado a su amo, empezó a reír en medio de las torturas y venció la crueldad de los verdugos con su serena alegría. Es un pueblo de viva agilidad y espíritu inquieto y para la mayoría son más queridos sus caballos de guerra y sus armas que su propia sangre. No preparan ningún festín para los días de fiesta. Después de la Segunda Guerra Púnica aprendieron de los romanos a bañarse con agua caliente.