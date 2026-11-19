Rafa Jódar se presenta ataviado con un conjunto deportivo tras haber llegado a su punto y final en las ATP Finals. Lo hizo con honor, murió matando, que es la mejor forma de morir si es que hay que elegir alguna. Shelton abrochó el partido (7-6, 7-5) y ahí acabó el concurso del español en las ATP Finals.

Jódar llegó a Turín como el primer tenista de la historia que se clasifica a las ATP Finals en su primer año como profesional. También es la raqueta más rápida que llega al top 10 desde que ingresó en el top 100. Palabras mayores. En Turín aterrizó en busca de aprendizaje y se marcha con la mochila llena después de batirse durante una semana con las ocho mejores raquetas del mundo durante este curso.

«Las cosas han funcionado muy bien este año con mi padre en el equipo. No es fácil cuando él tiene que trabajar cada semana. No veo ninguna razón para cambiar nada, pero al mismo tiempo, queda un mes para pensar en las cosas que podemos mejorar para la temporada que viene. Hay muchas cosas que valorar y poner en perspectiva. Estoy muy agradecido a mi padre por todo lo que ha hecho por mí este año. No sé todavía lo que va a pasar en 2027», dice Jódar.

«Prefiero no ponerme nota porque no me gusta. Cuando te pones nota, siempre estás pensando en superar esa nota. Sé que he hecho las cosas bien y que he disfrutado mucho en los torneos en los que he estado. El objetivo, al principio de la temporada, era conocer todos los torneos. Poder competir con los mejores jugadores del mundo y ese objetivo lo he cumplido. Estar aquí en las ATP Finals significa mucho para mí. Tengo claro que puedo ser mejor jugador y que, en momentos importantes, puedo ser más competitivo», añadió Jódar.

Su temporada ATP está cerrada, pero no el curso. Todavía tiene por delante la Copa Davis de la próxima semana. «La afronto con mucha ilusión porque sé que es muy difícil ser convocado para jugar porque en España hay mucha competencia porque tenemos a grandes jugadores. Le tengo muchas ganas. El equipo está muy unido, lo pude ver en la eliminatoria de Chile. Veo que todos tenemos muchas ganas de conseguir la Copa Davis. Hay que dejarse todo en la pista», finalizó.