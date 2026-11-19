Lejos del negro o el gris, colores propios de esta época del año, ahora se imponen tanto los estampados como las rayas o aquellos jerséis de colores que permiten iluminar el rostro. Por esto, el contraste viene marcado por los rojos, rosas, verdes o bien azules de varias tonalidades. Las marcas lo saben y llenan sus estanterías de las tiendas con prendas de tales colores.

Lo ideal es elegir un color diferente para renovar unos vaqueros, dar vida a una falda o conseguir que un look formado por los básicos de siempre. Por esto se llevan los colores intensos y los tonos cálidos, siendo una alternativa perfecta para quienes buscan salir de la monotonía invernal. Resaltamos algunos jerséis de Zara para que puedas ir directamente y escoger los que te gusten más. también puedes comprar online que es una de las formas más cómodas de adquirir lo que te gusta.

Estos son los jerséis de colores para invierno

Rojo

El rojo es uno de los grandes protagonistas cuando se trata de añadir fuerza a un estilismo. Un jersey en este tono puede convertirse en el centro de atención de cualquier conjunto, y que es todo lo contrario al negro y gris de noviembre.

Azul

Los hay de diversos tipos. Los jerséis azules aportan frescura y funcionan especialmente bien con pantalones blancos, vaqueros y faldas lápiz en negro. Es una alternativa interesante para quienes buscan un resultado elegante, pero menos convencional.

Rosa

Es otro de los colores que mejor quedan en los jerséis de colores para invierno. Tanto el pastel como el fucsia tienen cabida en esta época del año. Las versiones suaves transmiten delicadeza, los rosas más intensos aportan total personalidad.

Jersey manga volumen Zara

Jersey de cuello barco y manga larga acabada en puño con la sisa ancha.

Exterior

80% poliéster

11% poliamida

7% lana

2% elastano

Que contiene al menos:

7% lana reciclada certificada RCS

80% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Lana reciclada certificada rcs

Este material se fabrica a partir de residuos textiles reciclados y prendas usadas. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Verde: una apuesta diferente

Hay también variedad de verdes, siendo el botella o el esmeralda el que más se llevan en esta nueva temporada. Se trata de un color que aporta profundidad y que combina especialmente bien con prendas en marrón, azul marino o denim.

Jersey punto soft

Jersey de cuello redondo y manga larga. Acabados en rib.

Composición

51% acrílico

39% poliéster

7% lana

3% elastano

Que contiene al menos:

Exterior

7% lana certificada RWS

51% acrílico reciclado certificado RCS

39% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Lana certificada rws

Colaboran con organizaciones especializadas que supervisan las prácticas de bienestar animal desde la granja hasta la fibra, de acuerdo con Responsible Wool Standard (RWS).

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cómo elegir un jersey de color que ilumine el rostro

El tono de piel, el color del cabello y los matices naturales del rostro pueden ayudar a encontrar las tonalidades que queden mejor. Los estilistas recomiendan los colores cálidos, como el coral, el mostaza o verdes, que va bien con pieles de subtono cálido. Mientras que los azules, rosas fríos y morados pueden quedar perfectos en quienes tienen subtonos más fríos.

Looks para llevar los jerséis de colores en invierno

Con jeans: para el día a día. Un jersey rojo, azul o rosa puede transformar por completo unos jeans clásicos.

Con pantalones negros: con todo y especialmente para el trabajo o ir a un evento elegante.

Con faldas midi: comodidad y elegancia en un mismo look.

Con pantalones blancos: los colores siempre quedan bien con el blanco.

Con trajes chaqueta: el jersey de color con pantalones de traje aporta ese estilo más cómodo y actual que puedes llevar en cantidad de ocasiones.

Si estás cansada de los marrones o los grises, entonces apuesta esta nueva temporada por los rojos o verdes que seguramente te den un aire distinto y permitan iluminar tu rostro. Además, afecta en nuestra personalidad, de manera que si estamos tristes o el dia está nublado, el rojo sienta genial porque favorece.