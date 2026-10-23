Los estampados que son tendencia este otoño 2026 y cómo llevarlos con estilo: ‘tapestry print’, ‘bambi core’…

Si algo no podemos negar sobre el frío es que da paso a la estación preferida para los amantes de la moda. Las capas, los complementos, los abrigos… todo se vuelve una oportunidad más para sumar nuevos elementos que te permiten jugar con el diseño y con tu estilo. Pero es que este otoño hay algo que nos tiene especialmente obsesionadas: los estampados. Han vuelto para establecer un puente entre tendencias pasadas y contemporáneas, dejando que nuestro armario sea (aún si cabe) mucho más creativo y divertido este año. Para que puedas acertar, te hemos hecho una guía con los estampados que nos están obsesionando este año.

‘Tapestry print’

¿Y si hacemos de la moda una pieza de coleccionista? Este verano todas las firmas, desde Zara hasta Dries Van Noten, se han propuesto llenar los hogares con esas chaquetas que parecen estar sacadas, literalmente, del armario de tu abuela. Se inspira en la arquitectura de las casas tradicionales para rescatar ese estilo tapizado, pero para traerlo a códigos contemporáneos. Y es que estas chaquetas se llevan en todos los estilos y con todo tipo de cortes: desde el oversize hasta las clásicas chaquetas cortas.

Viendo sus tonos y los estampados de flores y hojas, incluso puedes reconocer en este tipo de estampados el paisaje de otoño. Si me apuras, incluso puedes encontrarlas en otras prendas, todo para sacar el máximo partido a esta tendencia.

‘Animal print’

La versatilidad de este estampado no dejará nunca de sorprendernos. Es, incluso, capaz de adquirirse a los zapatos para hacer que las manoletinas entren en cualquier estación. Este estilo de calzado ha demostrado que sólo la lluvia puede pararle, incluso que dentro del confort también se puede convertir en una tendencia que no tiene por qué ir desvinculada del otoño.

‘Bambi Core’

Dentro del animal print estamos acostumbradas a la cebra, el cocodrilo… ¿Pero y si probamos algo diferente? Cómo coger la estética Bambi y llenar con ello todo el armario. Es un estampado que estamos empezando a ver cada vez con más fuerza por las calles, por lo que no está de más tener un ojo puesto en cómo se puede incluir en el armario.

Cuadros

Los cuadros parecen encajar de forma natural con tejidos que aportan calidez, como la lana, el tweed y la franela. Pero es que, además, también son elegantes, sofisticados y el estampado perfecto para los abrigos. Esta temporada se reinventan y aparecen en forma de capa y con cuellos altos y cerrados que estilizan la figura.

Estampados geométricos

No podemos olvidarnos de los complementos, donde también los estampados van a jugar un papel importante. Nos encanta porque esta tendencia permite en gran parte romper con la sobriedad que muchas veces prima en los tonos invernales. Además, el pañuelo seguirá presente, esta vez también a modo de cinturón, una forma sencilla de actualizar los looks sin renunciar a esa atemporalidad que tanto nos gusta.