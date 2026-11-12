Claudia Jiménez Revuelta ha anunciado en sus redes sociales la noticia más especial de su vida hasta el momento. Un año y medio después de pasar por el altar con su marido, Vicen, la joven ha comunicado a sus seguidores que espera su primer bebé. Una noticia que supone no solo que Claudia será mamá, sino que Raquel Revuelta se convertirá en abuela por primera vez.

Así ha anunciado Claudia la llegada de su primer bebé

Ha pasado más de un año desde que Claudia se diera el sí, quiero con Vicen, el hombre de su vida. Desde que eran solo unos adolescentes, la joven y su marido han construido una historia de amor con unos cimientos firmes que le han permitido vivir, incluso, a veces a distancia. Por ello, en 2025, y tras toda una vida juntos, la creadora de contenidos y el futuro padre de su primer hijo decidieron darse un sí rotundo y para siempre en Zahara de los Atunes, la localidad gaditana que ha sido testigo de su historia de amor.

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Un año y medio más tarde, Claudia ha reaparecido en sus redes sociales con una noticia de lo más esperada y deseada, tanto para ella como para su familia: la llegada de su primer bebé con Vicen. Para contar su embarazo, la joven ha compartido un vídeo en dos partes. En la primera de ellas, Claudia, aparece junto a su marido en su luna de miel con un mensaje para sus futuros bebés y, en la segunda, en la camilla del ginecólogo donde muestra, además, la ecografía de su próximo hijo —del que se desconoce aún si es niño o niña—. «Más felices que en toda nuestra vida», ha escrito la hija de Raquel Revuelta como pie de foto. Una publicación que, como no podía ser de otra manera, se ha llenado de comentarios de lo más emotivos de su familia y de sus amigos.

Su primer año casados

Hace solo unos meses, COOL coincidió con Claudia en un evento organizado por Rafa Nadal. La joven no pudo ocultar la emoción y las mariposas que aún sentía cuando iba a celebrar su primer aniversario como casada. Además, a este evento la acompañó Vicen, que tímidamente también hizo un balance de su primer año como marido y mujer.

Para celebrar este primer aniversario de boda, ambos decidieron regalarse una escapada muy especial. El destino elegido fue Taghazout, una pequeña localidad costera situada al sur de Marruecos, cerca de Agadir, conocida por sus playas, su ambiente relajado y su atractivo para los amantes del surf. «Tenemos un viajecito», comentó Claudia con una sonrisa.

La elección del destino refleja el estilo de la pareja, más inclinada a los planes tranquilos y a descubrir nuevos lugares que a las grandes celebraciones. Además, la influencer desveló que, cuando se trata de organizar viajes, existe un claro responsable dentro del matrimonio. «Él es el que saca los billetes, el que organiza los hoteles y tal. Después ya se intenta poner al día un poco», bromea. Y es que, pese a tener micrófonos delante, el matrimonio no ha ocultado su complicidad. La prueba de que la pasión y la ilusión siguen intactas entre ellos, pese a que llevan casi toda una vida juntos.