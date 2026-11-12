Está confirmado por el SEPE: a partir del 1 de enero de 2027 se concede el subsidio por desempleo a los trabajadores con rentas inferiores a 964 euros

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podría ampliar a partir del 1 de enero de 2027 el número de personas que cumplen el requisito económico para acceder a determinados subsidios por desempleo. El motivo es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que plantea el Gobierno para el próximo año. Si sale adelante la propuesta de elevarlo hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, el límite de rentas para acceder a estas ayudas pasaría de los actuales 915,75 a 964,50 euros al mes. Una modificación que beneficiaría especialmente a quienes ahora mismo se encuentran ligeramente por encima del umbral permitido.

Por qué el límite de ingresos subiría hasta los 964,50 euros

La clave está en el artículo 275 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que, para acceder a los subsidios sujetos a este requisito, las rentas del solicitante no pueden superar el 75% del SMI, sin incluir la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.

Actualmente, el salario mínimo está fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Por eso, el límite de ingresos se sitúa en 915,75 euros. Sin embargo, el borrador del Ministerio de Trabajo plantea elevar el SMI hasta los 1.286 euros, lo que situaría ese porcentaje en 964,50 euros.

La diferencia sería de 48,75 euros mensuales. Por ejemplo, una persona que perciba 940 euros brutos al mes no cumpliría actualmente el requisito económico, pero sí podría hacerlo en 2027 si finalmente se aprueba la subida planteada. Eso sí, tendría que reunir también todas las condiciones específicas de la ayuda.

Qué ingresos tiene en cuenta el SEPE

Otro aspecto importante es que el organismo público no comprueba únicamente el salario que recibe una persona. Para calcular las rentas, también tiene en cuenta los ingresos procedentes de alquileres, intereses bancarios, actividades económicas, pensiones y determinadas prestaciones públicas o privadas.

Asimismo, pueden computar las ganancias patrimoniales, las herencias, las donaciones y determinados rendimientos del patrimonio. En el caso de los salarios, se utiliza el importe bruto, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y no el dinero que finalmente llega a la cuenta bancaria.

En los subsidios que exigen responsabilidades familiares, también se analiza la renta conjunta de la unidad familiar. Sin embargo, en el subsidio para mayores de 52 años se tienen en cuenta exclusivamente las rentas propias del solicitante.

¿Quién podrá solicitar el subsidio en 2027?

La subida del límite no significa que cualquier trabajador que cobre menos de 964,50 euros tenga derecho automáticamente a una prestación. Es necesario cumplir los requisitos de cada modalidad, como haber agotado el paro, acreditar cotizaciones insuficientes o reunir las condiciones específicas del subsidio para mayores de 52 años.

Además, este último mantiene una cuantía equivalente al 80% del IPREM, actualmente 480 euros mensuales. Por tanto, los 964,50 euros serían el límite de ingresos para acceder a la ayuda, no la cantidad que pagaría el SEPE. ￼

La propuesta del nuevo SMI permanece en audiencia pública hasta el 16 de noviembre de 2026. Hasta que se publique el correspondiente real decreto, los 964,50 euros deben considerarse una previsión y no un límite definitivamente aprobado. ￼