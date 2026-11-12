Los inicios de Antonio Banderas en Estados Unidos: «Afortunadamente no sólo Hollywood, sino toda la sociedad americana cambió bastante a favor de la comunidad española»

Para Antonio Banderas, uno de los máximos exponentes de Málaga, dejar atrás España para perseguir el sueño americano y poner toda la carne en el asador en su deseo de convertirse en uno de los mejores actores del planeta no fue tarea fácil. Para un intérprete extranjero, abrirse paso en Hollywood suponía un proceso lleno de obstáculos, como prejuicios o barreras culturales.

Nadie como Antonio Banderas sabe lo que significa todo esto. Cuando llegó al país norteamericano a comienzos de los 90, ya era un actor de renombre en nuestro país gracias a sus trabajos con Pedro Almodóvar, si bien al otro lado del charco era uno más. Con un inglés básico y con un acento que le delataba, fue a través de su esfuerzo como empezó a hacerse un nombre en un tiempo donde los actores latinos quedaban encasillados en los papeles de villanos o secundarios estereotipados.

Pasito a pasito, a base de trabajo duro y una meta fija, se fue convirtiendo en un referente de resiliencia y paciencia tanto para él como para muchos actores de habla hispana que soñaban con triunfar en la gran pantalla. En una entrevista con Michael Parkinson, Banderas rememora sus comienzos en tierras americanas entre risas y nostalgia.

Un avance para los actores hispanos

El malagueño, gracias a su enorme talento, consiguió revertir la situación que vivían los intérpretes hispanos y logró que empezaran a interpretar papeles de protagonista. Como bien dijo Banderas: «Yo creo que no fue solo un logro para mí, fue un logro para toda la comunidad hispana en Estados Unidos».

Durante el rodaje de Los reyes del mambo, algunos compañeros de reparto puertorriqueños le avisaron de lo que le esperaba en Hollywood: «Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, continuamente iba a ser un delincuente».

«La sociedad americana cambió bastante a favor de la comunidad española»

Banderas reflexionó también sobre el cambio que vivió la comunidad hispana en el denominado ‘país de las oportunidades’: «Afortunadamente no solo Hollywood, sino toda la sociedad americana cambió bastante a favor de la comunidad española… Ahora, gracias al trabajo de aquellos padres que llegaron, trabajaron muy duro y mandaron a sus hijos a la universidad, tenemos una comunidad que prácticamente está presente en todos los estados de esta sociedad americana».

Según el director de cine malagueño, esa evolución permitió que los hispanos se quitaran de encima ese mantra impuesto por el pensamiento americano y empezasen a ocupar todo tipo de puestos, ya sea en el cine, en la política, en el sistema financiero o hasta en los más humildes, pero siempre dejando una huella importante en la sociedad americana. Banderas lo resumió de la siguiente manera: «El espectro de posibilidades laborales y de vida profesional se abrió de manera drástica, y para bien».