Dafne Keen recuerda su infancia en Hollywood: «Con 11 años me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje»

Triunfar en Hollywood a la corta edad de 11 años no es nada sencillo, pero Dafne Keen ha sabido imponerse a todas las distracciones de una industria que suele esconder caminos lóbregos, donde las fiestas y las malas influencias pueden terminar con cualquier carrera o, directamente, arruinar la salud física y mental de las estrellas. Ahora, la madrileña va camino de cumplir 22 años y en una reciente entrevista ha contado cómo nunca se ha emborrachado lo suficiente como para «tener resaca», rechazando cualquier interés por el consumo de sustancias del que fue testigo siendo sólo una niña.

Keen fue elegida entre más de 500 candidatas papel el papel de X-23, la pequeña tutelada por Lobezno (Hugh Jackman) que este debe proteger en Logan (2017). Dado que su personaje tenía raíces mexicanas, pues era un experimento del gobierno, la actriz debía hablar con fluidez el inglés y el español, aparte de por supuesto, ofrecer una interpretación convincente a los compañeros de reparto y al director James Mangold. Keen tenía todo eso y tras varias audiciones, finalmente se hizo con el papel y obtuvo de golpe, un trampolín tremendo dentro de la industria. El filme fue un éxito de taquilla y de crítica y, por tanto, su vida ya no sería igual.

Gracias a Logan consiguió estar nominada en los Critics Choice y en los Saturn Awards y aunque la talentosa intérprete tampoco se ha prodigado en exceso en su continuidad laboral dentro del audiovisual, dentro de su filmografía aparecen firmas tan relevantes como HBO Max, siendo la protagonista de la adaptación literaria de La materia oscura, apareciendo como padawan jedi en la serie Star Wars: The Acolyte y recuperando finalmente su personaje de X-23 en Deadpool y Lobezno. Por el momento, desconocemos si tendrá algún tipo de participación en la inminente Vengadores: Doomsday y, de momento, sus próximos estrenos tienen que ver con sellos independientes que lanzarán títulos como Nights Comes o la británica Driver, donde compartirá pantalla con Aidan Gillen (Juego de Tronos). Pero, ¿qué es exactamente lo que Keen ha revelado de su infancia en Hollywood?

Dafne Keen, sobre su rechazo a las fiestas: «Era como la chica más santurrona del mundo»

Hablando con el podcast Inside of You, conducido por el actor de Smallville, Michael Rosenbaum, Dafne Keen se sinceró sobre su sobriedad y rechazo a las fiestas que impliquen un descontrol de alcohol y drogas:

«Creo que, como actriz infantil, fui testigo de tantas cosas de ese tipo cuando era pequeña que, simplemente, no me interesaba (…) La verdad es que no lo necesito. Salgo y me quedo hasta las seis de la mañana pero sobria».

No obstante, el recuerdo más turbio tenía que ver con el final de algunas filmaciones cuando era pequeña. «Me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje. Era muy joven. Tenía 11, 12, 13 años. Así que veía de qué se trataba y pensaba: ‘La verdad es que eso no me interesa’. Afortunadamente, siempre decía que no», explicaba.

La protección de Hugh Jackman: «Siempre fue encantador»

Por suerte para Keen, aparte de tener la cabeza muy bien amueblada para su edad, contó con la tutela de Hugh Jackman desde el inicio de su carrera.

«(Hugh Jackman) me dio mucho apoyo positivo y un montón de buenos consejos. Y siempre fue encantador. Es el mejor compañero que se puede desear y es el mejor padre en la pantalla», señalaba la actriz.

En 2024 volvieron a encontrarse gracias a Deadpool y Lobezno y quién sabe si su desempeño en el futuro de la casa de las ideas podría tener un recorrido todavía más amplio.