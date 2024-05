Dafne Keen impacta a David Broncano en ‘La Resistencia’ tras responder a las preguntas clásicas

La Resistencia regresó, una noche más, al prime time de Movistar Plus+. El popular programa presentado por David Broncano cerró la semana junto a una de sus invitadas más especiales: Dafne Keen. La actriz hispano-británica de 19 años, visitó el plató por tercera vez para reencontrarse con el equipo del programa.

En esta ocasión, la joven se sentó para hablar del universo cinematográfico del que ya forma parte: Star Wars. Pues, el próximo 5 de junio, el mundo entero podrá disfrutar de The Acolyte, producción que se estrena en Disney+. Por ello, no ha dudado en acudir al programa con una espada láser como regalo para el comunicador.

Ahora sabemos cómo luciría Jar Jar Binks si hubiese usado un sable láser #LaResistencia @DafneKeen pic.twitter.com/M9x7eIBYWD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 30, 2024

A lo largo de la entrevista, Dafne Keen ha hablado un poco de este nuevo proyecto internacional que marca su carrera artística. Pero, entre otras, cosas, no dudó en probar un fuet mojándolo con natillas y también, como no podía ser de otra manera, contestar a las preguntas clásicas del show televisivo.

Como los espectadores saben a la perfección, los invitados tienen que responder a preguntas muy comprometidas. Una de las cuestiones está relacionada con el dinero que acumulan en el banco las celebridades. Por ello, la joven, que cuenta con un caché propio de actriz internacional, no dejó indiferente a nadie.

«Todo el dinero que ha entrado, antes se lo podían quedar todo tus padres, pero ahora ya es tuyo», le dijo Broncano. Unas palabras con las que el comunicador hizo referencia a que, ahora, Dafne Keen ya es mayor de edad y puede gestionar todo su dinero sin ningún tipo de supervisión paterna. «¿Con qué cara abriste la aplicación de La Caixa y viste lo que tenías qué dijiste?», le preguntó.

Dafne Keen habla del dinero que tiene en su cuenta bancaria

Tras reírse de los comentarios del presentador, la joven explicó que su dinero no lo tiene todo en su cuenta habitual del día a día. Por el contrario, cuenta con una persona encargada para ello. Aunque no sabe la riqueza que acumula en su cuenta bancaria, si sabe muy bien la cantidad que tiene en su cuenta de repuesto.

Una confesión que despertó la curiosidad de Broncano, quien no dudó en preguntarle por ello. De esta manera, la actriz explicó que en su cuenta secundaria tiene 3.000 euros. «Lo que te pagaban por un minuto en el bosque», le dijo el presentador de La Resistencia entre bromas. «Sé que estoy cómoda», señaló ella al respecto.

La situación provocó que Dafne Keen tuviese una risa nerviosa, algo que no pasó desapercibido. «Mira qué risa le entra pensando en el dinero. No puede contener la risa por todo el dinero que tiene», destacó David Broncano. Pero, a pesar de las insistencias del comunicador, la actriz seguía manteniendo su postura. «No, no tengo ni pu** idea», sentenció.