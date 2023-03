‘La Resistencia’: David Broncano confiesa qué cantante se resiste a acudir al programa

Durante el programa de La Resistencia, emitido el pasado martes 7 de marzo en Movistar Plus +, David Broncano recibió la visita de la cantante argentina Tini Stoessel. El programa comenzó con ambos haciendo una voltereta, lo que la artista llamaba una vuelta carrero, la de ella quedó espectacular, sin embargo, la de Broncano no quedó tan bien y acabó en un desastre.

David Broncano le pedía la pareja de la argentina, Rodrigo de Paul, que asistiera como invitado a La Resistencia algún día, pues este año se había convertido en campeón del mundo con la selección argentina. Además, actualmente se encuentra jugando en el Atlético de Madrid: “Vente algún día aquí a vernos no”, le pedía el conductor del programa.

El futbolista aceptaba la petición de Broncano, pero con una condición, no le iba a llevar ningún regalo pues ya se los había llevado Tini de parte de los dos, esto no le gustó nada al presentador: “Pero bueno, si estás forrado c*****, puntualizaba. Por el teatro han pasado todo tipo de artistas, aunque hay algunos que todavía se resisten a ir, David Broncano le preguntó a invitada si conocía a David Bisbal.

“¿A David Bisbal?, sí lo conozco, pero qué pasa con él”; expresó. El presentador comentó que por alguna razón el cantante no quería ir al programa: “No quiere venir, algún chiste alguna vez he hecho. Sí, alguna vez me he metido con él”, comentó. Tini Stoessel aclaró que ella se llevaba muy bien con él, pues además habían hecho alguna canción juntos. El programa finalizó con Broncano pidiéndole a Tini que animara a Bisbal a ir a ser entrevistado: “Por favor, vení que sos lo más talentoso que hay en el mundo”; comentó muy feliz.