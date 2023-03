‘La Resistencia’: IlloJuan responde a las preguntas clásicas del programa

La pasada noche acudió al último programa de la semana de La Resistencia el streamer IlloJuan. Un invitado de lo más esperado que actualmente es uno de los mayores creadores de contenido en Twitch de España y que ha hablado principalmente sobre varios aspectos de su trabajo.

El malagueño es muy familiar y a todos los eventos que acude y permiten acompañantes siempre opta por llevar a la mayor cantidad de amigos y familia posible. Este es el caso del programa por lo que ha acabado llenando el palco del teatro. Uno de sus invitados se trataba de otro streamer, Papi Gavi, que peleará en La Velada del Año 3 que organiza Ibai Llanos. Antes de comenzar la entrevista se le ha pedido al entrevistado que realizara un baile tribal y también le ha entregado a David Broncano su regalo: un cuadro de los tres presentadores con el estilo de personajes del GTA.

El presentador ha comenzado la entrevista hablando sobre AuronPlay y la polémica que hay en torno a su figura. “Yo paso de movidas”, ha aclarado el creador de contenido. David entonces ha cambiado de tema y se ha puesto a enumerar los logros que había conseguido el invitado, entre los que se encuentra haber quedado segundo en la categoría de Streamer del Año de los Premios Esland. “¿Qué significa Esland?”, ha querido saber el conductor del espacio. “España, Latinoamérica y Andorra”, ha explicado IlloJuan.

→ @illojuan: «Me he matado por estar aquí» Juan iba a venir en diciembre pero no pudo y ahora ha renunciado a los Squid Games para poder venir. De verdad que este gesto es de aplaudir. Gracias tío pic.twitter.com/1MLMDYzhAF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2023

A raíz del tema, ha afirmado que la calidad de vida de España él no la cambiaba por nada. Además, ha explicado como algunos compañeros de profesión suyos se han ido a vivir a Andorra, país en el que pagan menos impuestos, y se les ha descubierto poco después. El presentador ha pedido si podría revelar algún nombre. “No sé si puedo decirlo, no me consta”, ha contestado el andaluz prefiriendo guardar silencio.

Los Squid Craft Games 2 son el evento del momento en Twitch y Broncano le ha pedido que explicara en qué consistían. El malagueño ha contado que son unas serie de minijuegos que se realizan en Minecraft basados en la serie de El juego del calamar y que si no consigues superar quedas eliminado. El último que queda vivo es el ganador y se lleva un premio. El invitado ha contado que él ha sido eliminado automáticamente al no jugarlos ese día por acudir a la entrevista. El presentador ha desvelado entonces que estaba previsto que el streamer hubiera ido antes de Navidad, pero que finalmente no pudo al enfermarse.

Como se trata de la primera vez que IlloJuan acudía a La Resistencia, le ha tocado responder a las preguntas clásicas del programa. Es uno de los streamers con más suscriptores en Twitch, más concretamente 45.000, pero aún así ha confesado que “todo lo que gano me lo gasto”. “Ahora mismo hay 200.000 euros en el banco”, ha confesado. Después ha matizado su respuesta explicando que se había comprado una casa recientemente. Sobre relaciones sexuales en el último mes ha declarado que “en los últimos 30 días habrá sido 7 u 8 veces”.