‘La Resistencia’: Silvia Alonso desvela cuántas relaciones sexuales ha tenido con David Broncano

El pasado miércoles 1 de marzo tuvo lugar uno de los programas más esperados de La Resistencia. David Broncano se mostró bastante nervioso durante la entrevista, pues la invitada era su pareja, la actriz salmantina, Silvia Alonso, quien acudió al programa para presentar su nueva película Eres tú.

La Resistencia comenzó con la actriz haciendo una entrada espectacular mientras bajaba por la tirolina, aunque al final tuvo bastantes problemas para desengancharse y poder dar comienzo la entrevista: «La gente está tensa porque saben que Silvia y yo, en alguna ocasión se ha tocado culo y eso», explicó al público con una risa nerviosa.

Silvia Alonso contó que ella había acudido al programa porque su terapeuta se lo había recomendado, especialmente para superar la ansiedad que le provocaba ir y que la audiencia hablase de más: «Mi mayor temor era llegar aquí y que no me salieran las palabras, pero ahora sé hablar. No si al final follamos aquí», comentó acompañada de los aplausos del público.

Una vez hecha la promoción de su nueva película, titulada Eres tú. El público allí presente le pedía que le hiciese las preguntas clásicas del programa: «Es absurdo que pregunte eso si ya lo pregunté cuando éramos desconocidos»; dijo Broncano. Por su parte, Silvia Alonso no dudó en responder dando un dato que impactó mucho, sobre las relaciones sexuales en el último mes.

«Dinero… bueno podría dar la entrada de un piso si no fuese porque estoy en el paro», aseguró. David Broncano le contestaba diciendo que para dar la entrada en el banco ya es bastante dinero: «Sí, no tanto como tú, porque claro, yo ahora sé cosas», contestó insinuando la gran suma que debe tener el presentador en el banco.

«Esta semana la verdad es que, bueno ayer se compensó. Pero es que mucha enfermedad, mucha gripe, muchos problemas estomacales, ha sido un poco…», comentó entre risas. Para terminar dio un dato «aproximado», de 85 veces en el último mes.