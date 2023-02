‘La Resistencia’: Nil Moliner sorprende con su respuesta en cuanto a relaciones sexuales

El cantante y compositor Nil Moliner visitó el pasado 23 de febrero por primera vez La Resistencia, programa emitido en Movistar Plus+, para presentar su nuevo single Dos Primaveras. Durante la entrevista hablaron de su evolución en el panorama musical e incluso se atrevió a responder a las preguntas clásicas del programa.

Nil Moliner entró por la puerta comentándole a David Broncano que estaba muy nervioso, pues él ve La Resistencia todos los días mientras desayuna. Este le confesó al presentador que antes de dedicarse a la música, era monitor de un colegio y se encargaba de vigilar a niños de primero y segundo de la ESO.

Un profesor le dijo de pequeño a @NilMoliner que no servía para música. Bueno, se lo gritó encima. Seguro que ahora se paga su entrada para verle en grada. pic.twitter.com/i9rkf0wBuj — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 23, 2023

El artista también comentó que para el lenguaje de la música era un poco torpe, y por ello sus músicos siempre se ríen de él. A continuación decidía contar una anécdota que le dejó llorando en el colegio: «¿Sabes lo que me pasó? Que tuve muy mala suerte, porque tuve un profesor de pequeño que me gritó y me dijo: ‘Tú no servirás nunca para la música’. Yo tenía 11 años y me repitió: ‘Eres un desgraciado y no servirás nunca para esto’, y yo me fui llorando»; contaba entre risas pero molesto a la vez.

Llegado el momento de responder a la pregunta de relaciones sexuales durante el último mes, Nil Moliner dejó a Broncano totalmente sorprendido: «Aún no he estrenado el 2023»; aseguraba. «Estás pasando el desierto del Gobi, estás en tu peor momento»; bromeaba el presentador. En cuanto a dinero en la cuenta del banco, el compositor respondió que más de cien mil. Para acabar la entrevista, Nil Moliner cantó en directo su nuevo single, Dos Primaveras, llevándose el aplauso de todo el público.