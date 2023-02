‘La Resistencia’: David Broncano se queda sin palabras ante la llegada de un invitado sorpresa

El pasado 15 de febrero, la cantante Natalia Lafourcade visitaba el plató de La Resistencia. La artista ha venido a España para actuar en la gala de los premios Goya. De esta manera, aprovechó la ocasión para hacerle una visita a David Broncano, y presentar su último disco, De todas las flores.

La cantante comentó que no sabía nada del programa y había preferido no leer ni mirar en las redes sociales para que todo fuese sorpresa. Durante la entrevista, apareció un invitado tirándose por la tirolina que dejó a todos sin palabras. Se trataba de un alien: «Buenas noches, ¿es este el plató de Cuarto Milenio?», preguntaba el invitado.

David Broncano no sabía muy bien cómo reaccionar y simplemente se limitaba a decir que no. Ante la negativa del presentador, el alien contestaba: «Lo siento, me he equivocado» y se iba del plató. Nadie sabía que era lo que estaba pasando y sin embargo, a la invitada no le molestó, al contrario: «Es increíble, esto es como un sueño», comentaba.

«Perdona Natalia, no lo he visto venir, estoy igual que tú. No sabía que iba a pasar esto», se lamentaba el conductor del programa. Una vez recuperados de la impresión, La Resistencia continuaba dando paso a las preguntas clásicas. En relación al dinero, Natalia Lafourcade aseguraba ser millonaria y en cuanto al amor, comentaba que tenía mucho amor, porque hace lo que ama y por esa razón tiene tanto dinero.

Respecto a las relaciones sexuales, la artista explicaba que llevaba un mes fuera de su casa por la promoción del disco pero no pasaba nada porque se tenía a ella misma. Para acabar el programa, cogía su guitarra para cantar uno de sus temas más conocidos, Mi manera de querer, llevándose el aplauso de todos los asistentes.