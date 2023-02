David Broncano asegura que no presentó el ‘Benidorm Fest’ «por dinero»

Inés Hernand fue la invitada de este pasado lunes en La Resistencia emitido a través de Movistar +. La influencer recién llegada del Benidorm Fest 2023 mantuvo una interesante charla con David Broncano, quién anunció que la productora le había propuesto presentar el festival pero finalmente lo rechazó por dinero.

Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand fueron los presentadores de las tres galas del Benidorm Fest 2023 donde la artista Blanca Paloma fue elegida para representar a España con su canción EAEA en el festival de Eurovisión que se realizará el próximo mes de mayo en Liverpool. “¿Tú sabes una información de esto?, ¿a ti te dije que a mí me propusieron hacer esto?, le decía el presentador a la invitada. “¿El qué, el Benidorm Fest?, respondía Inés Hernand, sorprendida.

La influencer no podía creerse que Broncano hubiese rechazado la oferta pues, según ella, le pegaba mucho hacerlo: «Tío te pegaba todo a ti», en ese instante le preguntaba por qué no lo había hecho a lo que este respondió: “Por dinero. No hubo un acuerdo económico, pero me hubiera gustado hacerlo”, comentaba mostrando cierto arrepentimiento por haber rechazado la oferta.

Inés Hernand explicaba que durante las grabaciones del certamen de música se hospedaban en el Hotel Don Pancho, por lo que no dudó en regalarle un albornoz a David Broncano. Durante la entrevista también trataron el tema de las polémicas, pues el año pasado estuvo marcado por ellas al salir elegida Chanel como ganadora, cuando la audiencia prefería a otras artistas como Rigoberta Bandini o Tanxugueiras: “Este año ha sido como muy blanco muy friendly y todas estas cosas. De hecho, Benidorm ciudad de la acogida de la diversidad y todas estas cosas”, expresaba la invitada muy orgullosa de cómo se ha llevado todo.