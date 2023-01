’La Resistencia’: la paciencia de David Broncano llega a su límite y echa a un espectador del público

El programa La Resistencia emitido en Movistar + tuvo como invitada especial este pasado lunes a la cantante Judeline, sin embargo, este no fue del todo bien pues David Broncano se vio obligado a expulsar de forma inminente a un asistente del teatro al no dejarles seguir con el ritmo de la entrevista.

Todo comenzó cunado Sergio Bezos, encargado del preshow del programa tuvo que decidir quien era la persona que peor le había caído y le llevó a un taburete apartado del resto del público. Y ahí sentado se pasó toda la entrevista, al principio tanto Broncano como el resto de los colaboradores le seguían el juego y bromeaban con él, pues pensaban que lo estaba haciendo de broma y en algún momento iba a terminar con la gracia.

Si La Resistencia va derivando poco a poco en Fogones tradiciones, messirve. @judeline__ pic.twitter.com/hbOWojvDOD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 30, 2023



Sin embargo, el espectador comenzó a cantar cuando Judeline estaba intentando ser entrevistada: “A ver por favor, cállate ya, empiezo a estar al límite de que se le eche. Podría empezar a girarse la cosa y que se le expulse del teatro. ¿Se le podría echar no?”, comentaba Broncano muy enfadado por las continuas faltas de respeto que este estaba teniendo.

El silencio duró unos pocos minutos, pues el espectador decidía volver a interrumpir. En ese instante el presentador de La Resistencia no podía más y decidía echarle: “Perdón, ahora seguimos haciendo la entrevista Judeline”, se lamentaba. La cantante no entendía que era lo que estaba sucediendo y se mostraba un tanto incómoda, por ello finalmente el joven fue expulsado del teatro acompañado de Sergio Bezos.

La diferencia entre caer bien y caer MAL. Con qué poco el chaval del final se convierte en un ídolo y el otro pues es que está en el taburetillo. pic.twitter.com/I6PwO6hjDr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 30, 2023



“Dame la mano, vámonos, te has portado fatal”. Este recogía sus cosas y salía, pero ante el miedo de que no le expulsaran de verdad, Broncano volvía a repetir: “No es broma, echadle de verdad. No es irónico. No es para continuar con el chiste, es de verdad”, afirmaba muy enfadado. Grison por otra parte añadía: “Hala, a El Hormiguero”